Kimliksizler Derneği Çalışmalarına Devam Ediyor: Elçiliklerle Görüşüldü ve Halkın Partisi Ziyaret Edildi

Kıbrıs Cumhuriyetinin yurttaşlık konusunda yarattığı ayrımcılığı ve hak ihlallerini gidermek amacıyla mücadele eden Kimliksizler Derneği çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya, Fransa, Almanya Büyükelçilikleri ve İngiliz Yüksek Komiserliği ile görüşmeler yapan Kimliksizler Derneği temsilcileri, konunun uluslararası platformlara taşınması ve Avrupa Birliği devletlerinin üzerine düşen sorumluluğu alması yönünde girişimler yapıyor. Eğitiminde fırsat eşitliği başta olmak üzere seyahat özgürlüğü ve çalışma hakkı gibi insan haklarının ön plana alındığı görüşmelerde elçiliklere konunun hukuki detaylarını açıklayan birer dosya da sunuluyor.

Halkın Partisi’nden Kimliksizler’e Destek

Kimliksizler Derneği’nin ziyaret ettiği Kudret Özersay ve Halkın Partisi yetkilileri, derneğin amacına destek olduklarını ve bu mağduriyetin giderilmesi için kendilerinin de çalışmaları olduğunu belirttiler. Başta çocuk hakları olmak üzere bu insan hakkı ihlallerinin toplumda açtığı yaralar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı, verimli fikir alış verişleri ve işbirliği dileği ile son buldu.