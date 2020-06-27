Kırım lideri Aksenov: Putin Sovyetler Birliği'nin başında olsaydı ülke dağılmazdı

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, "Sovyetler Birliği, başında Putin olsaydı dağılmazdı" dedi.

Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sovyetler Birliği'ne liderlik etseydi ülkenin dağılmamış olacağını öne sürdü.

Aksenov, Kırım24 televizyonuna açıklamasında "Şu konuda derin bir inanca sahibim: Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde, eğer başka bir başkan olsaydı, eğer başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin olsaydı Sovyetler Birliği dağılmazdı. Çünkü bu insan farklı hayat bakışı ve yaklaşıma, birlikte daha fazla şeyin başarılabileceği anlayışa sahip" ifadelerini kullandı.

Ülkesini düşünen ve merak eden bir liderinin olmadığını devletin gelişmesinin mümkün olmadığını dile getiren Aksenov, şöyle devam etti: