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Kısa Öykü Yarışması Için Online Başvurular Devam Ediyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları online olarak devam ediyor.
Kısa Öykü Yarışması Için Online Başvurular Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları online olarak devam ediyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Nisan 2021.

Yarışmaya başvuracak öğrenciler, Kısa Öykü Yarışması şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için gerekli bilgilere https://bit.ly/2YduseH linkinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Telsim işbirliğinde düzenlenecek yarışma ile ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı konulması ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik edilmesi amaçlıyor.

Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.

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