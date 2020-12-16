KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, KKTC Sanayi odasında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği desteği ile bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kriz haline gelmiş ve ekonomiyi olumsuz etkileyen konuların altı çizildi.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner yapmış olduğu konuşmada toplumun yanlış ve provakatif bilgilendirildiğini, direkt 20 bin, yaklaşık 100 bin kişinin ekonomik olarak çöktüğü ve evlerine ekmek götüremez duruma geldiği, devletin çalışanlara verdiği taahhütlerini halen yerine getirmediğini belirtti.

Çağıner ‘Bu güne kadar imkanlarımız dahilinde sağlık bakanlığımıza Covid-19 ile mücadele kapsamında maddi ve manevi her türlü katkıda bulunulduğu, bundan sonra da sektörün üstüne düşen sorumlulukları imkanları dahilinde yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Kullanılmayan havalimanı, müzeler, yollar, otobüsler ve oteller şahısların değil, halkın milli serveti olduğunu belirtti. ‘Milli servetin etkin kullanımı da halkın refahı içindir.’ dedi.

Dimağ Çağıner; Turizm emekçileri bu halktandır, bizim çocuklarımız da bu memleketin geleceğidir. Onların da geçim, karınlarını doyurma ve yaşam hakları vardır. Turizm sektörü kaynaklı bu güne kadar yok denecek kadar az vaka çıkmasına rağmen faturanın ekonomiye en çok katma değer yaratan sektörüne kesilmesi, adil ve hakkaniyetli olmadığını ve turizm çalışanlarını vicdansızca yokluğa mahkûm edildiğini belirtti.

Bu ülkenin en önemli ve gelir getiren sektörü göz ardı edilerek, alınan son dakika, ani ve açıklamasız kararların KKTC ekonomisine olan tüm güveni bütün sektörlerde yok edilmekte olduğunu belirtti. Ekonominin toplum için öneminin bilincinde olmayan birimlerin ilgili sektörlere danışmadan ve paylaşmadan verdiği kararlar bu ülkeye onarılması güç zararlar verdiğinin de farkında olmadıklarını söyledi.

KITOB olarak turizm çalışanları ve yatırımcılarının devletten, halkın da faydası için beklentilerinin planlı, organize, kontrollü yeni normallerle basamak, basamak açılması, sağlık sektörünün ardından hizmet sektöründen başlayarak aşılanmanın ivedilikle planlanması gerektiğini belirtti. Aksi halde turizm sektörü ve buna bağlı 48 sektörün 2021 de çok daha kötü duruma düşmesinin kaçınılmaz olduğu kapanış ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Çağıner son olarak; KKTC halkının artık turizm ve eğitim sektörlerinin bu ülke ekonomisinin can damarları olduğunun farkına varılarak provakasyonlara kapılmadan turizm sektörüne ve turiste sahip çıkmasını istedi.