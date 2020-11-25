KKTB: “Eğitim ve Yasa Var İse Yaşam Var!”

KTTB olarak, bu sorun ile mücadelede yasal alt yapıdaki eksikliklerimizi ve eğitim zaafımızı devamlı olarak hissetmekteyiz.

Bizler, sağlık emekçileri olarak, kadına yönelik şiddet ile mücadele için en başta sağlık kuruluşları (hastaneler, acil servis ve periferdeki sağlık ocakları ), baro, belediyeler ve polis teşkilatı olmak üzere, toplumun tamamını kapsayan eğitim çalışmaları ve kurumsal organizasyonun gerekliliğini vurgular ve bu konuda çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Beraberinde, yürütme erki olarak devletimizi ve kurumlarını da gerekli hazırlıkları yapmak üzere göreve çağırırız.