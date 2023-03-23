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KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğine dair anlaşma yasa tasarısı onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı”nı onaylanarak Genel Kurula sevk etti.
KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğine dair anlaşma yasa tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da hazır bulunduğu komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan temsilciler katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Ceyhun Birinci, Devrim Barçın ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

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