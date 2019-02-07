  • BIST 102.784
  • Altın 221,716
  • Dolar 5,2576
  • Euro 5,9702
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

KKTC Londra Temsilcisi Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti.

» »
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti.
KKTC Londra Temsilcisi Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilciliği'nden verilen bilgiye göre, ziyarette, İngiltere’de okuyan öğrenciler ile üniversite yaşamları, Temsilciliğin faaliyetleri, genel gençlik projeleri ve öneriler gibi birçok konuda görüş paylaşıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı, İngiltere’de yaşayan ve öğrenim gören gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırmayı ve bu yöndeki faaliyetleri güçlendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Kadınları Derneği Heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti07 Şubat 2019 Perşembe 17:42
  • Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü07 Şubat 2019 Perşembe 17:30
  • Ani ölüm: 54 yaşında otel odasında hayatını kaybetti07 Şubat 2019 Perşembe 17:24
  • Polis’ten,dolandırıcılık uyarısı: ihbar etmekten çekinmeyin!07 Şubat 2019 Perşembe 17:19
  • Moskova’da Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu tartışıldı07 Şubat 2019 Perşembe 17:19
  • “Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı” görüşülüyor07 Şubat 2019 Perşembe 17:07
  • “Eşek Günü” etkinliği etkinlik 10 şubat pazar günü…07 Şubat 2019 Perşembe 17:05
  • Tüketiciler Derneği Fransız mallarına “Süresiz Boykot” çağrısı yaptı07 Şubat 2019 Perşembe 17:03
  • DAÜ Per-Sen Heyeti UBP’yi ziyaret etti07 Şubat 2019 Perşembe 17:02
  • Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı BRT’yı ziyaret etti07 Şubat 2019 Perşembe 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti