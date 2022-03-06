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KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının Envanterine 3 Sahil Güvenlik Botu Daha Eklendi

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KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının Envanterine 3 Sahil Güvenlik Botu Daha Eklendi
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının Envanterine 3 Sahil Güvenlik Botu Daha Eklendi

TC  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet "Ares FB 35" sahil güvenlik botunun, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tedarik edilen 3 adet" Ares FB 35" sahil güvenlik botu için Girne Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Sahil güvenlik botları, törenle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

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