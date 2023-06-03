KKTC, Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi’nde gözlemci üye oldu

Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yer alan Forum'da Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi kuruldu. KKTC Birliğe oy birliğiyle gözlemci üye olarak kabul edildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Beyaz Rusya ve bölge ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen Forum'da KKTC’den Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni temsilen Başkan Kutay Ramiz de konuşmacı olarak yer aldı.

Ramiz konuşmasında rapor içerik standardının öneminden bahsederek, bağımsız raporlama ve Uluslararası Değerleme Standartları’na uyulması ile sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya katkı sağlanabileceğini belirtti.

TÜRK DEVLETLERİ DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ KONSEYİ KURULDU

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nden verilen bilgiye göre, forumun en önemli olaylarından biri de Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin ‘Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi’nin kuruluşunu ilan etmesi oldu.

Kuzey Kıbrıs’ın gözlemci üye olarak oylandığı ve onaylandığı ilk yönetim kurulu toplantısında, Birinci Dönem Başkanlığına Kazakistan’dan Askar Omarbekov ve Asbaşkanlığa Azerbaycan’dan Vugar Oruç getirildi.

Konsey toplantısında Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği adına söz alan Kutay Ramiz, konseyin çalışma ve iş birliği ile ortak standart oluşturulması ve ülkelerin birbiri ile etkileşiminin arttırılması hedeflerine kısa sürede ulaşacağından emin olduğunu belirtti ve gözlemci üye olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRK DÜNYASINDAN DESTEK

Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, hem forum konuşmasında, hem de konsey toplantısında Türk Dünyası ile birliktelik içerisinde Uluslararası Değerleme Standartları ile uyumlu olarak, üye tüm ülkeler ile etkin bir bilgi paylaşımı ve karşılıklı destek ile mesleki gelişimin sağlanabileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın da Türk dünyasının bir parçası olduğunu ve oluşturulan mesleki birlikteliğin de bir parçası olarak kabul edildiğini kaydetti.

Azerbaycan Kıymetlendiriciler Cemiyeti Başkanı Vugar Oruç da Türk devletlerinin birlikte çalışmasının tüm ülkelere katkı sağlayacağını ve Kuzey Kıbrıs’ın da bu birlikteliğe müdahil olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Oy birliği ile gözlemci üye olarak kabul edilen Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ne de tüm katılımcılar ile birlikte katılım plaketi takdim edildi.