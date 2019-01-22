KKTC yükseköğretimi ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik komisyonu toplandı

Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından oluşturulan KKTC Yükseköğretimi Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik Komisyonu, ilk toplantısını dün YÖDAK’ta yaptı.

Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından oluşturulan KKTC Yükseköğretimi Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik Komisyonu, ilk toplantısını dün YÖDAK’ta yaptı.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, KKTC yükseköğretim alanının karşı karşıya olduğu ekonomik sürdürülebilirlik sorununa acil bir çözüm bulmak ve ileriye yönelik sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarının yapılması amacı ile kurulan “KKTC Yükseköğretimi Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik Komisyonu” ilk toplantısını “acil önlemler” amacıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin hazırladığı rapor taslağı ele alındı. Rapor taslağı madde madde ele alınarak görüşüldükten sonra komisyonun önerisi üniversitelere iletildi.

Komisyon çalışmasında yükseköğretim alanın KKTC’nin tanınırlığı ve ülke ekonomisi açısından önemi nedeni ile bu çalışmanın hızla üniversitelere iletilerek görüşlerin alınması ve ilgili makamlara sunulması kararlaştırıldı.

Uluslararası akreditasyonları, ortak program ve projeleri ile yükseköğretim alanının KKTC’nin uluslararası tanınırlığı açısından çok önemli bir yere sahip olduğu ifade edilen raporda, farklı ülkelerden gelen akademisyen ve öğrencilerin de ülkenin tanınması konusunda önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

Komisyonun yükseköğretimin sosyal ve ekonomik boyutlarını gündeme getirdiği toplantıda, yükseköğretim alanının hem doğrudan hem de dolaylı yollardan yaratılan katma değerle ülke ekonomisi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve bu nedenle korunmasının ve planlı gelişiminin ekonomik kriz döneminde son derece önemli olduğu vurgulandı

Toplantıda ayrıca, T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Türkiye ve KKTC üniversiteleri ile ilgili aldığı kararlar değerlendirildi.

KKTC yükseköğretiminin rekabet ve tehdit unsurları tek tek ortaya konduktan sonra çözüm önerilerini içeren eylem planı, YÖDAK, üniversiteler ve ilgili devlet makamları tarafından alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar listelendi.

Raporun 30 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in YÖDAK ve üniversiteler ile bir araya geleceği toplantıya kadar tamamlanması planlandı. Raporda farklı düzeylerde ve farklı konularda yapılması gereken çalışmalar listelendi.

Durum tespiti için tüm bakanlıklar, DPÖ ve yükseköğretim alanı ile ilgili devlet birimlerinin (Şirketler Mukayyitliği, Kalkınma Bankası, İçişleri Muhaceret, Polis Muhaceret, Belediyeler vb. ) mevcut verilerinin değerlendirilmesi konusunda YÖDAK’ın Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yapılmasını önerdiği durum tespiti ve acil eylem planı çalışmasının önemine değinilerek bu çalışma sonuçlarının yükseköğretim strateji belgesi ve yasa çalışmalarına aktarılması gerektiği vurgulandı.

Mevcut yasanın aksak ve tutarsız maddeleri olması nedeni ile yasa çalışmasının da hızla tamamlanması gerektiği belirtildi.