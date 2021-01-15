KKTC'de aşıya %85 güven var

METRON’un araştırmasına göre, güven duyduğu bir COVID-19 aşısı yaptırabileceğini belirten Kıbrıslı Türklerin oranı, dünyanın pek çok ülkesinden daha yüksek.

METRON’un araştırmasına göre, güven duyduğu bir COVID-19 aşısı yaptırabileceğini belirten Kıbrıslı Türklerin oranı, dünyanın pek çok ülkesinden daha yüksek.



KKTC halkının yüzde 85.4’ü Avrupa veya ABD’de üretilmiş aşılardan birisinin kullanılması halinde aşı olabileceğini belirtiyor. Bu oran Çin’de üretilmiş aşıda yüzde 43’e düşüyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlerin en büyük korkusu yan etki ihtimali. İğne korkusu da aşıdan kaçınma nedenleri arasında.

Ülkemizde son dönemde en önemli gündem konularından birisi haline gelen COVID aşısı konusunda KKTC kamuoyunun eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırma ve analiz kuruluşu METRON tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre KKTC halkının yüzde 85.4’ü Avrupa veya ABD’de üretilmiş aşılardan birisinin kullanılması halinde aşı olabileceğini belirtiyor. Bu oran Çin’de üretilmiş aşıda yüzde 43’e düşüyor. Aşı olmayacağını ifade edenlerin yüzde 79’unun aşının yan etkileri olmasından endişe ettikleri belirlendi.

METRON’un Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) farklı ülkelerde yapılan araştırmalardan derleyerek yayınladığı çerçeveye uygun olarak gerçekleştirdiği anket, 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında, ülke genelini kapsayacak şekilde ve CASI yöntemi kullanılarak METRON Analytics Paneli üzerinden yapıldı. Verilerin nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim toplamıyla eşleşecek şekilde ağırlıklandırıldığı anketin güven düzeyi %95, hata payı ise % 4.9 olarak açıklandı.

Ankete katılanların yüze 42.4’ü “Güney Kıbrıs’ta uygulanmakta olan Avrupa ve ABD üretimi Oxford Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sanofi & Glaxo, Biontech/Pfizer, Curevac, Moderna veya Novavax marka aşıların KKTC’ye de gelmesi durumunda tutumunuz ne olur?” sorusuna “Kesinlikle yaptırırım” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 43’ü aynı soruyu “Muhtemelen yaptırırım” diye yanıtladı. Avrupa ve ABD üretimli aşıları kesinlikle yaptırmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 1.7’de kalırken; muhtemelen yaptırmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 12.9 oldu.

KIBRISLI TÜRKLER’İN AŞIYA OLUMLU YAKLAŞIMI AB VE ABD’DEN DAHA YÜKSEK



METRON’un araştırma raporunda yer verilen bilgiye göre KKTC halkının Avrupa ve ABD üretimi aşılara yönelik olumlu tutumu, AB ülkeleri ile ABD’de yapılan benzer araştırmalarda belirlenen oranların da üzerinde seyrediyor.

Önemli ve saygın araştırma kuruluşlarının global araştırma verilerine göre ABD’de aşı yaptırabileceğini belirtenlerin oranı son dönemlerde yüzde 70’lere ulaşırken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 60’lar düzeyinde seyrediyor. İngiltere’de ise aşı yaptırabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 80’e yakın.

ÇİN AŞISINA GÜVEN DAHA AZ



METRON’un anketinde “Türkiye’den gelmesi muhtemel Çin üretimi Sinovac marka aşıya ilişkin tutumunuz ne olur?” sorusuna verilen yanıtlarda ise yüzde 38.2’lik oranla “Muhtemelen yaptırmam” diyenler ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 18.8’i Çin aşısını “kesinlikle yaptırmayacağını” belirtti. Aynı soruya “kesinlikle yaptırırım” yanıtı verenlerin oranı yüzde 11.9; “Muhtemelen yaptırırım” diyenlerin oranı yüzde 31.1 olarak saptandı.

Çin aşısının uygulandığı Türkiye’de son dönemde yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarında aşı olabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 44 düzeyinde saptanırken; METRON’un araştırmasında KKTC’deki yüzde 43 oranın buna oldukça yakın olduğu görülüyor. Araştırmalara göre bu oran Çin’de yüzde 80 düzeyinde seyrediyor.

YAN ETKİ ENDİŞESİ



Ankette aşı olmayacağını belirtenlerin, en çok aşının yan etkisinden çekindikleri ortaya çıktı. Aşı olmama gerekçesinin sorulduğu soruya “Aşının yan etkileri olmasından çekiniyorum” yanıtını verenlerin oranı yüzde 79’a ulaştı.

Aynı soruda yüzde 9.4’lük bir kesim aşının faydalı olacağına inanmadığını belirtirken, Koronavirüsü gerçekte büyük bir tehdit olarak görmediğini belirtenlerin oranı yüzde 6.8 olarak belirlendi. Aşı olmayacağını belirtenlerin yüzde 4.8’inin gerekçe olarak “iğneden korkuyorum” demesi dikkat çekti.