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KKTC'de halk kimleri mecliste görmek istiyor? İşte Gezici'nin anket sonuçları!

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KKTC'de halk kimleri mecliste görmek istiyor? İşte Gezici'nin anket sonuçları!
Gezici Araştırma Şirketi KKTC halkına, şu an KKTC meclisinde yer alan milletvekillerinden hangilerini daha çok beğendiği, hangilerinin beğenilmediği ve hangi isimlerin mecliste yer almasının istendiği sordu..

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin durumunu belirlemek üzere 7-8-9  Ekim 2017 tarihlerinde yapılan ankette, KKTC halkına, şu an KKTC meclisinde yer alan milletvekillerinden hangilerini daha çok beğendiği, hangilerinin beğenilmediği ve hangi isimlerin mecliste yer almasının istendiği soruldu.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3.641 katılımcı üzerinden yürütüldü. Yapılan çalışmada tüm veriler yüz yüze görüşme metodu ile toplandı.

KKTC Halkının şu an KKTC meclisinde yer alan milletvekillerinden hangilerini daha çok beğendiğine ve güvendiğine ilişkin soruya ve olası karma tercihlerine verilen cevaplar incelendiğinde aşağıdaki milletvekillerinin isimlerinin öne çıktığı gözlemlendi.

Halkın en çok güvendiği beğendiği isimler şöyle:

Sibel Siber, Hüseyin Özgürgün, Zorlu Töre, Kemal Dürüst, Arif Albayrak,  Ersan Saner, Sunat Atun, Faiz Sucuoğlu, Fikri Ataoğlu, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu ve Doğus Derya

Milletvekilliği başarılı bulunmayan, başarısız olarak halkın önünde olan önümüzdeki dönem karma oylarda zorluk yaşayacak diğer isimler ise:

Serdar Denktaş, Mentes Gündüz, Ömer Soyer Kalyoncu, Sahil İzbul, Armağan Candan, Ali Pilli ve Teberrüken Uluçay

Bugün Siyasette yer almayan ancak karma tercihlerde adı öne çıkan ve vatandaşın mecliste görmek istediği kişiler incelendiğinde ise aşağıdaki isimlerin ön plana çıktığı gözlemlendi.

Halkın beğendiği, güvendiği ve mecliste görmek istediği isimler:

Kudret Özersay, Bulut Akacan, Boysan Boyra,  Reşat Akar, Ayşegül Baybars, Serhat İncirli, Aykut Türkkan, Ulaş Gökçe, Özer Kanlı, Ayşe Öztabay, Ece Balci, Güven Erkal, Cemre Günsel Esengin, Jale Refik Rogers, İbrahim Kahramanoğlu, Güneş Sarıkamış, Sadık Ülker, Süleyman Canatan, Mesut Genç, Batur Sağlamer ve Özgür Vehit

Bu isimler katılacakları partiye güç ve güven katma ihtimalleri oldukça yüksek olduğu araştırma bulgularında görülüyor.

 

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