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KKTC'de muhalefet erken seçim için bastırıyor... Erhürman ile Çeler’den ortak çağrı: Bir an önce erken seçim

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, heyetleriyle birlikte bugün gerçekleştirdikleri görüşmede erken seçim çağrısı yaptı.
KKTC'de muhalefet erken seçim için bastırıyor... Erhürman ile Çeler’den ortak çağrı: Bir an önce erken seçim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve heyetiyle görüştü. Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan iki parti başkanı, erken seçim çağrısında bulundu. Toplantıda CTP heyetinden Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri ve Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Filiz Besim de hazır bulundu. TDP heyetinden ise toplantıda Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK Üyeler, Hasan Umur, Evrim Hınçal ve Yasemin Çobanoğlu da hazır bulundu.

ERHÜRMAN: BU TOPLUMSAL BİR MESELEDİR

CTP’nin, mecliste yaşanan krizden çok önce erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatan Erhürman, “Bu arkadaşlar kötü yönetiyor diyemeyiz, yönetmiyor. Bunun en netlik kazanmış fotoğrafını çektiler” dedi. Hükümetin aslında, “Biz aslında kendi kendimizi de yönetmeye ehil değiliz” demiş olduğuna dikkat çeken Erhürman, 29 milletvekiliyle 26 sayısının bulunamadığını anımsattı. Erhürman, “Erken seçime gitmek için bundan daha açık bir tablo olamazdı. Meclis’teki üç hukukçudan da görüş istediler, üç hukukçu da üç oy geçersizdir dedi” diye konuştu. Mesele artık meclis meselesi olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Erhürman, çok tuhaf bir ortam yaratıldığının altını çizdi. Bu yapının artık sürdürülebilir bir yapı olmaktan çıktığına işaret eden Erhürman, “Bu, CTP sorunu değil, meclis sorunu da değil, bu demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü içine sindirememiş zihniyetin memleketin başına ördüğü bir sürü çoraptan sonra, en son meclisin başına da çorap örme halidir” diye konuştu. Erken seçim çağrısını yineleyen Erhürman, “Bundan kurtulmanın yolu da erken seçimdir. Bu toplumsal bir meseledir. Toplum adına güç birliğiyle demokrasiye, hukuka hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz” dedi.

ÇELER: SİNE-İ MİLLET SÖZ KONUSU OLMAMALI

Meclisin tamamen toplumdan kopuk bir halde olduğuna dikkat çeken Çeler, insanların siyasete güveninin giderek azaldığını kaydetti. Çeler, “Hepimizin gözünde şu an Ziya Bey sözde meclis başkanıdır” dedi. Şu anki meclisin alacağı tüm kararların, “sözde kararlar” olacağını belirten Çeler, “Meclisin bir an önce yapacağı tek şey erken seçime gitmektir. Sine-i Millet söz konusu olmamalıdır. Bundan bir başarı elde edilmez” dedi. “Toplumun bu meclise sahip çıkması, meclisin de topluma dönmesi lazım” diyen Çeler, şu an meclisin anayasaya aykırı davrandığını ifade etti. Zeki Çeler, “Toplumun, anayasayı ihlal eden bir meclisle işi olmaz. Erken seçim kaçınılmazdır. Ülkede sosyolojik ve kültürel yozlaşma içerisine girdik. TDP’nin eksikliği mecliste hissediliyor. Bizim CTP ile bir kavgamız olamaz” diye ekledi.

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