KKTC'deki Sendikalar, her türlü maddi ve manevi desteklerini bildirdi

Ülkede faaliyet gösteren bazı sendikalar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem felaketine ilişkin her türlü maddi ve manevi desteklerini kamuoyuna bildirdi.

Sendikalar adına Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) tarafından yapılan açıklamada, bu yaşanan tarifsiz acının kendilerini derinden üzdüğü ifade edilirken, Adıyaman’da yıkılan bir binanın altına kalan KKTC’li sporcu, antrenör ve aile yakınlarının sağ salim çıkmaları için dua ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, “Bizler sendikalar olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketinden dolayı her türlü maddi ve manevi desteklerimizi kamuoyuna bildirirken, yaşanan doğal afetle ilgili TC vatandaşlarımızla birlikte hayatlarını kaybedenlere baş sağlığı yaralılara da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya aşağıdaki sendikalar imza koydu:



“KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖES, KTÖS, TÜRKSEN, HÜR-İŞ ve bağlı sendikalar, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE SEN, HAZİNE VE MALİYE ÇALIŞANLARI SENDİKASI, ADA-SEN, TEL-SEN.”