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Kolera 26 ülkeye yayıldı! Ölü sayısı hızla artıyor

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Kolera salgını hızla yayılıyor... Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.
Kolera 26 ülkeye yayıldı! Ölü sayısı hızla artıyor

Malavi’de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor.

Malavi Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2022’de patlak veren kolera salgınında son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 626 yeni vaka tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 1002 OLDU

Yaklaşık 20 milyonluk ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 995’e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 1002 oldu.

Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları çağrısı yaptı.

“Vibrio cholerae” isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, YOKSULLUK…

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

DSÖ’DEN KORKUTAN VERİ

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017’den 2021’e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20’nin altındayken sadece 2022’de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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