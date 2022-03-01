Kolesterol Nedir, Belirtileri Nelerdir

Kötü kolesterol kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Bununla birlikte kolesterol seviyesi arttıkça erken müdahale uygulanmadığında ölüm ile sonuçlanmaktadır.

Ölümle sonuçlanan kolesterol neden yükselir?

Kolesterol, zar hücrelerinin yanı sıra kanda da mevcuttur. Lipoprotein miktarı hayvansal kolesterolün az olması, fazla hayvansal yağ tüketildiğinde kötü kolesterol seviyesinin artışına sebebiyet vermektedir. Hayvansal kolesterol en çok dondurulmuş, hazır gıda ve trans yağ oranı fazla olanlarda bulunmaktadır. Bu besinler aracılığıyla hayvansal kolesterol kana karışarak kan akışını yavaşlatmaktadır. Bu olay damarlardaki yağ birikimini artırır. Karaciğerlerdeki toksinlerin atılmasını yavaşlatarak cildin altında yağ bezelerinin oluşmasına sebep olur. Vücut bu yağları yakamadığında ya da vücuttan atmadığında bu durum çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Kolesterolün artışına sebep olan bir diğer problem ise vücuttaki endojen üretiminin artmasıdır. Endojenin artmasının sebebiyse diyabet ve genetikte meydana gelen bozukluktur.

Kalp ve damar hastalıklarına yol açan kolesterol belirtileri nelerdir?

- Karaciğerin yağlanmasından kaynaklı yüz bölgesinde özellikle de göz çevresinde sarı renkli yağ bezelerinde artış

- Yorgunluk ve halsizlik hissi

- Baş dönmesinde artış

- Yaraların erkenden iyileşememesi

- Cildin solgun görünümünde artış

- Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen morarmalar

- Kol bacak ve ayakta uyuşmalarda artış

Sağlıklı bir yaşam için kolesterol nasıl düşürülür?

Kötü kolesterolün artması damar sertliği, damar tıkanıklığı ve kalp krizi gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bu yüzden kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesi için erken müdahale şarttır. Doktor kontrolünde önerilen ilaçlarla kandaki ve organ zarlarındaki kolesterol oranları düşürülmektedir. Bunun dışında kalıtsal olarak yükselen kolesterol için ayrı bir ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kandaki kolesterol seviyesinin azalması için diyet yöntemi de uygulanmaktadır.

Kolesterolü dengeleyen besinler hangileridir?

- Maydanoz, elma sirkesi, brokoli, enginar, domates ve greyfurt da kolesterolü düşürmektedir.

- Günde bir salkım kırmızı üzüm kolesterolü düşürmede oldukça faydalıdır.

- Kötü kolesterolü düzeltmede etkili çaylardan biri alıçtır.

- Omega-3 zengini olan balık ve cevizde kolesterol seviyesini düşürüp kan akışını düzenlemektedir.

- C vitamini deposu olan biber damarlarda yağ birikmesini sağlayarak kolesterolün artmasını engeller.