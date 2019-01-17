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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna saldırı

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Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 6 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna saldırı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 6 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırı, General Santander Polis Okulunun önünde gerçekleşti. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penolasa, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, ilk belirlemelere göre 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Penalosa, ‘terör eylemini kınadığını’ söyledi ancak yetkililer henüz patlamanın nedenine dair bir açıklama yapmadı.

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