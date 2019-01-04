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Kolunuzu kaldırırken zorlanıyor musunuz?

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Günlük hayatta yaptığımız her yanlış hareket, bir hastalığa neden olabilir.
Kolunuzu kaldırırken zorlanıyor musunuz?

Omuz ağrıları ve problemlerinde omuz eklemini oluşturan kas, eklem ve diğer yumuşak dokular yani bağ dokusu elemanları (kapsül, liagaman, tendon ve yastık görevi gören, içi sıvı dolu ve bursa adı verilen yastıkçıklar) hastalığa neden olabilir.

OMUZ SIKIŞMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Impingement sendromu yani halk arasında bilinen adıyla omuz sıkışması, kolları kaldırmaya yarayan kasların, tendonların ve bursa yastıkçıklarının omuzu oluşturan kemik yapılarının arasında sıkışması sonucunda ortaya çıkabilen ve en sık omuz ağrısına neden olan bir sağlık sorunudur. Gece ağrıları, omuz kaslarının güçsüz hissedilmesi, omuzdan ses gelmesi, kolu kaldırırken zorlanma omuz sıkışması sendromunun belirtileri arasındadır.

Altta yatan neden omuzun kötü-aşırı kullanımı, ilerleyen yaşla birlikte görülebilen yapısal değişiklikler olarak karşımıza çıkar. Hareketsiz yaşam, kasların-tendonların ve ligamanların yani bağ dokusunun ihtiyacı olan sağlıklı gıdaların yeterince tüketilmemesi ve yoğun asidik beslenme (rafine karbonhidrat, donmuş gıdalar, fazla et tüketimi gibi) ve komşu eklemlerde-kaslarda olan problemler uzun dönemde bu bölgede problemlere yol açabilir, bu problemlere altyapı oluşturabilir.

Bu hastalarda daha az oranda görülen ve omuz dışı yapılardan kaynaklanan ağrılar; iltihaplı romatizma, karaciğer, safra kesesi, iç organ problemleri, diyafram kökenli ağrılar, boyun fıtıkları, myofasial tetik noktalar, diş problemleri ve akciğerin üst bölgesi kaynaklı kanserlerden köken alabilir.

OMUZ SIKIŞMASI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Omuz ve omuz çevresinde meydana gelen kıkırdaklar kireçlenme sonrası aşınarak omuz hareketlerinde sertleşme, ağrı ve daha sonra ise hareket kısıtlanmalarına yol açar. Hastalar tedavi edilmezlerse ilerleyen vakalarda hasta kollarını kaldıramaz duruma gelir. Bu hastalar problemli omuzun üstüne yatamadığı için uyku bozuklukları, ağrılı olan omuzu yeterince kullanamadığından omuz çevresi kaslarda zayıflama ve bu kasların bağlantılı olduğu eklem-kas-sinir dokusu ve bağ dokusunda da problemler görülebilir. Önlem alınmadığı takdirde omuzu çevreleyen kasların tendonlarında tam kopma ve omuz hareket kabiliyetinde kayıp olabilir. 

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OMUZ SIKIŞMASINDA TEDAVİ

Omuz ağrıları genellikle dikkate alınmayan ve tedavisi sürekli ertelenen ağrı çeşitlerindendir. Hastaların tedaviyi ertelemeleri ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden ağrı hissedildiği an alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir. 

Omuz sıkışması hastalığının erken teşhisi önemlidir. Bu dönemde koruyucu önlemler (soğuk uygulama, omuz hareketlerinin düzenlenmesi), ilaçlar ve fizik tedavi ile düzelme sağlanabilir. Ağrı-hareket kısıtlılığı düzeylerine göre omuz bölgesine, omuz çevresine, eklemlere ve ilgili yapılara yönelik enjeksiyonlar ile ağrı düzeyi azaltılır. 

Tedavide temel amaç, o bölgedeki hasar görmüş dokuların kanlanmasını artırarak iyileşmeyi hızlandırmak ve ağrıyı gidererek hareket sahasını genişletmektir. Bu amaçla lokal anestezikler kullanılarak yapılan nöralterapi enjeksiyonları ilgili yapılarda da tedavi sağlayacağından önem arz eder. Yine bu bölgelere yönelik olarak ozonterapi, mezoterapi, PRP, CGF ve kök hücre tedavileri yapılabilir. Ağrısı azalan ve hareket kapasitesi artan hastaların mutlaka omuz çevresi kaslarını güçlendirme egzersizlerini yapması iyileşmenin kalıcılığı açısından dikkate alınmalı.

Tedavide geç kalındığında veya hastalığın ilerlemesi durumlarında ise omzun döndürücü kaslarının sıkışması sonucu oluşan ve tendonun bütününde meydana gelen kopmaların ameliyatla onarımı gerekir.

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