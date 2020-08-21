  • BIST 1.137
  • Altın 452,307
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5720
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil

» »
Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil
Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil

Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy’ın durumunun daha iyi olduğu, ancak stabil olmadığı bildirildi.

Omsk Hastanesi Başhekimi Aleksandr Murahovskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, komada bulunan Navalnıy’ın durumunun daha iyi olduğunu kaydetti.

Başka hastaneye nakil için hastanın daha stabil olması gerektiğini vurgulayan Murahovskiy, Navalnıy’ın durumunun stabil olmadığına dikkati çekti.

Murahovskiy, hastaya koyulabilecek 5 olası teşhis üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, şimdilik bunların ne olduğunu söylemeyeceğini dile getirdi.

Araştırmaların devam ettiğini ifade eden Murahovskiy, “Ön teşhis koymak ve durumu açıklayabilmek için 2 güne daha ihtiyaç var.” dedi.

ALMANYA’DAN BİR AMBULANS UÇAK OMSK’A İNDİ

Navalnıy’ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış ise doktorların, Navalnıy’ın başka hastaneye nakli konusunda olumsuz görüşe vardığını aktardı.

Ayrıca Rus basınında, Navalnıy’ı götürmek üzere Almanya’dan bir ambulans uçağının Omsk’a indiği öne sürüldü.

Dün, Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçler çekiliyor20 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
  • BM: “İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Şiddet Geçen Yıl Zirve Yaptı”19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:54
  • Almanya'da "haftada dört iş günü olsun" tartışması18 Ağustos 2020 Salı 20:40
  • Dünyanın en büyük varlık fonu 21 milyar dolar kaybetti18 Ağustos 2020 Salı 13:40
  • Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolara 200 bin kişi katıldı17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:38
  • İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor16 Ağustos 2020 Pazar 22:12
  • AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor; Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun16 Ağustos 2020 Pazar 21:38
  • Rusya'da 119 kişi koronavirüse yenik düştü, yeni vaka sayısı 5 bin 6115 Ağustos 2020 Cumartesi 14:51
  • Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu uygulandığını belirten Lukaşenko: Durumu Putin'le istişare edeceğim15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46
  • Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti