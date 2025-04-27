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KOOP-BANK'ta Grev Var!

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KOOP-BANK'ta Grev Var!
KOOP-BANK'ta Grev Var!

KOOP-BANK'ta Grev Var!

Banka müşterilerine mesaj gönderdi... İşte o mesaj...

Degerli musterimiz,
28 Nisan Pazartesi gunu KOOP-SEN'in yapacagi grev nedeniyle subelerimizden hizmet alinamayacaktir.

ATM, POS, kart, internet/mobil bankacilik ve EOS/EFT hizmetlerimiz ile cagri merkezimiz KESINTISIZ HiZMET VERECEKTIR.

ATM agimiza Cardplus ATM'leri de dahil edilmistir. Para cekme, yatirma ve kredi karti borcu odeme islemlerinizi bankamiz ATM'lerine ek olarak Cardplus ATM'lerinden de UCRETSIZ yapabilirsiniz.

Saglikli gunler dileriz.

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