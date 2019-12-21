Köpek beslenen evde büyümek şizofreniyi engelliyor

ScienceDaily'nin haberine göre ABD'deki Johns Hopkins Hastanesi'nde görevli bilim insanı Robert Yolken liderliğinde yapılan ve sonuçları "PLOS One" dergisinde yayınlanan araştırmada 396'sı şizofren, 381'i bipolar, 594'ü kontrol grubunda yer alan bin 371 kadın ve erkek incelendi.