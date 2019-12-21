Köpek beslenen evde büyümek şizofreniyi engelliyor

Uzmanlar, köpek beslenen evlerde büyüyenlerin, yetişkinlik döneminde şizofreniye yakalanma riskinin daha düşük olduğunu açıkladı
ScienceDaily'nin haberine göre ABD'deki Johns Hopkins Hastanesi'nde görevli bilim insanı Robert Yolken liderliğinde yapılan ve sonuçları "PLOS One" dergisinde yayınlanan araştırmada 396'sı şizofren, 381'i bipolar, 594'ü kontrol grubunda yer alan bin 371 kadın ve erkek incelendi.
Araştırma kapsamında 18-65 yaşlarındaki katılımcılara, yaşamlarının ilk 12 yılında evlerinde kedi ya da köpek besleyip beslemedikleri soruldu.
13 yaşından önce evde köpek beslendiyse...
Elde edilen bulgular 13 yaşından önce evlerinde köpek beslenen katılımcıların, yetişkinlikte şizofreniye yakalanma olasılığının yüzde 24'e kadar düştüğünü ortaya koydu.
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