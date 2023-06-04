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Köprü (Kukla) Sulak Alanı’nda rehabilitasyon çalışması…

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Köprü (Kukla) Sulak Alanı’nda rehabilitasyon çalışması…
Köprü (Kukla) Sulak Alanı’nda rehabilitasyon çalışması…

Mesarya ovalarında yer alan, adada en zengin biyoçeşitliliğe sahip sulak alanlardan Köprü (Kukla) Sulak Alanı’nın (göletinin) korunması ve iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışma kapsamında göletin su tutma kapasitesinin arttırılması, kuşların yaşam alanı olarak korunması ve iyileştirilmesi, bununla birlikte tarımsal faaliyetler için daha çok su sağlanması amaçlanıyor.

Tarımsal faaliyetler yürütülen bölgede bulunan, bir asırdan fazla geçmişi olan göletin setleri zaman aşımından geçirimsizliğini yitirdi, biriken toprak ve mil nedeniyle su tutma kapasitesi de azaldı.

Sulak alanın rehabilitasyonu Avrupa Birliği finansmanıyla ve Beyarmudu Belediyesi tarafından yürütülüyor.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, çalışmalar hakkında TAK’a yaptığı açıklamada, göletten sızmaların engellenmesi için göletin 1700 metrelik setinin, geçirimsiz geotekstil keçe döşenerek sağlamlaştırıldığını söyledi.

Bebek, gölette taşmaların engellenmesi ve tarımsal faaliyetler için su tahliye edebilmek amacıyla iki vana odası da yapıldığını kaydederek ezelden beri tarımsal faaliyetler için kullanılan göletin ilk vana kapaklarının 1900’lü yılların başında inşa edildiğini bildirdi.

-Su kapasitesi 3.8 milyon metreküpe çıkacak

Setlerin iyileştirilmesiyle göletin su kapasitesinin 2 milyondan 3.8 milyon metreküpe çıkacağını belirten Bebek, yaban hayatın idamesi için gölette 1.8 milyon metreküp suyun yeterli olduğunu, 1.8 milyon metreküpün üzerindeki suyun bölgedeki tarımsal faaliyetlerde kullandırılacağını, böylece bölgedeki kuyularından su çekiminin azaltılmasına ve yeraltı su kaynaklarının korunmasına vesile olunacağını kaydetti.

Gölet içinin biriken toprak ve millerden temizliğinin proje kapsamında olmadığını, bu konuda devletin desteğini beklediklerini kaydeden Bebek, tadilat öncesi kapasitesi 2 milyon metreküp olan göletin, setlerin tamamlanması ve temizliğin de yapılmasıyla kapasitenin 6 milyon metreküpe çıkacağını kaydetti.

 

-“Bölge insanının refahını arttırabilir”

 

Bölgenin patates ve enginar başta olmak üzere sulu tarımın yoğun yapıldığı bir bölge olduğunu, bu nedenle yeraltı sularında büyük bir azalma gözlemlediklerini kaydeden Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek, “Proje yapılırken amaç hem sulak alandaki tabiatı korumak hem de yeraltı su kaynaklarının azalmasını önlemekti. Tarımsal amaçlar için yeterli su verilebilirse, bölge insanının refahına kuşkusuz katkı koyacak” dedi.

Göleti besleyen dere yataklarının göletle olan 1.5 kilometrelik kısmının da temizlendiğini kaydeden Bebek, gölet yanında bulunan tuzcul bataklık ve sazlıklarının etrafında 1700 metre telleme yapılarak koruma altına alındığını belirtti.

Bebek, yaban kuşların hem insanoğlu hem de başıboş köpeklerden rahatsızlık hissetmeden yuvalama yapabilmesi için gölet içerisine üç yapay gölet inşa edildiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Bülent Bebek, 1900’lü yılların başında inşa edilmiş barajdan kalma kanserojen etkisi olduğu bilinen asbest boruların uzmanların direktifleriyle da proje kapsamında temizlendiğini ifade etti.

Köprü göletinin Güney’den gelen çakıllı dereden de beslendiğini kaydeden Bebek, bazı yıllar su seviyesinin düşük kalmasının nedenlerinden birinin de Çakıllı Derenin Güney Kıbrıs’taki bir bölümünden su akışının engellenmesi olduğunu ifade etti.

Gölet etrafında yeni gözetleme kuleleri ve yürüyüş yollarının da yapılmakta olduğunu ifade eden Bebek, gölet etrafındaki bazı hizmet yollarının da stabilize edileceğini aktardı.

-Asfalt yol

Köyün asfalt yolundan gölete kadar olan yolun toprak olduğunu, daha çok insanın göleti ziyaret etmesini teşvik için yolun asfaltlanması gerektiğini, bunun için devletten destek beklediklerini kaydeden Bebek, asfaltlanması gereken yol uzunluğunun 1.5 kilometre olduğunu belirtti.

“Bu göleti turizme kazandırmak, bölge ekonomisine katkı koyması için altyapısını tamamlamak gerekiyor” ifadelerini kullanan Bebek, yaban hayatı korunarak, bölgeye çevre ile uyumlu patikalar ve dinlenme yerleri yapılabileceğini belirtti.

Bülent Bebek, projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini de sözlerine ekledi.

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