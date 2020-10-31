Korona Virüse Karşı En Büyük Silahımızdı. Fazlası Böbrek Taşı Ve Pankreas İltihabına Neden Oluyor

Prof. Dr. Onur Yaprak, bilinçsizce alınan D vitaminlerinin zehirlenmeye yol açtığı, kalp ve damar sistemi hastalıkları, böbrek taşı ve pankreas iltihabına neden olabileceğini ifade etti.

Korona virüs salgınına karşı en büyük silahlardan olan ve kullanılması yönünde uyarılar verilen D vitamini için uzmanından kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Onur Yaprak, bilinçsizce alınan D vitaminlerinin zehirlenmeye yol açtığı, kalp ve damar sistemi hastalıkları, böbrek taşı ve pankreas iltihabına neden olabileceğini ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Onur Yaprak, korona virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için pek çok kişinin bilinçsizce D vitamini takviyesi aldığını belirtti. Yaprak, bilinçsizce alınan D vitamini takviyesinin insan sağlığı açısından risk yarattığını açıkladı.

"ZEHİRLENMENİN BİRÇOK BELİRTİSİ VAR"

D vitamini zehirlenmesinin ilk bulgularından bahseden Prof. Dr. Yaprak,"D vitamini zehirlenmesi başlangıçta baş ağrısı, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık, şuur bulanıklıkları, huzursuzluk, sinirlilik, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlere yol açarken daha ileri kronik toksisitede damar sertliği, yüksek tansiyon gibi kalp ve damar sistemi hastalıkları, böbrek taşı, pankreas iltihabı, kemiklerde ağrı ve kırılmaya eğilim gelişebilir” dedi.

EN BÜYÜK D VİTAMİNİ KAYNAĞI GÜNEŞ

Günlük D vitamini ihtiyacının ancak yüzde 10 ila 20 kadarının besinlerle alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, “Kalan yüzde 80 ila 90’ı güneş ışığına maruz kalarak sentezlenir. Yazın öğle saatlerinde haftada 3-4 kez 15-20 dakika güneşlenme ile yaklaşık 10.000 ila 20.000 IU arası vitamin D dozuna eşdeğer düzeyde D vitamini sentezi gerçekleşir. Süt ürünleri, balık yağları ve yağlı balıklar (somon, uskumru, ton balığı, sardalye), yumurta sarısı, tereyağı, karaciğer D vitamini açısından zengin besinlerdir. D vitamini seviyesi kanda ölçülebilir, ideal olarak 30-50ng/ml arasının yeterli vitamin D düzeyi olduğunu kabul ediyoruz. 50 ng/ml üzeri bazı rahatsızlıklar hissedilmeye başlansa da kan düzeyi 200 ng/ml üzerine çıktığında D vitamini toksisitesi başlar” ifadelerini kullandı.

“FAZLASI BÖBREK TAŞI VE PANKREAS İLTİHABI YAPABİLİR”

Vücutta toksisite oluşturacak kadar fazla D vitamini düzeyinin yükselmesinin yalnızca besinler veya güneşe maruz kalmakla gerçekleşmeyeceğini belirten Prof. Dr. Yaprak, “Bu kadar yüksek kan düzeyleri günde en az 10 bin ünite D vitamini alan kişilerde gelişir. D vitamini toksisitesi, vücuttaki D vitamini seviyelerinin zarar verecek kadar yüksek olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda hipervitaminoz D olarak da adlandırılır. Takviye olarak ideal D vitamini alımı günlük 500-2000 ünite olmalıdır, D vitamini alımı için tolere edilebilir üst sınır günde 4000 ünitedir. D vitamini toksisitesi ile ilişkili önemli yan etkilerin çoğu kanda kalsiyum yükselmesi ile ilgilidir. Bu yan etkiler başlangıçta baş ağrısı, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık, şuur bulanıklıkları, huzursuzluk, sinirlilik, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlere yol açarken daha ileri kronik toksisitede damar sertliği, yüksek tansiyon ve ritim bozuklukları gibi kalp ve damar sistemi hastalıkları, böbrek taşı, pankreas iltihabı, kemiklerde ağrı ve kırılmaya eğilim gelişebilir ” diye konuştu.