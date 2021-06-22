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Koronavirüs Aşısının Yaptığı Kol Ağrısını Geçirdiğini İddia Eden Hareket TikTok'ta Viral Oldu; Uzmanlar "Plasebo Etkisi" Dedi

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Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra yaygın görülen bir yan etki olan kol ağrısını geçirmek için kolu havada sallama yöntemi video paylaşma platformu TikTok'ta viral oldu.
Koronavirüs Aşısının Yaptığı Kol Ağrısını Geçirdiğini İddia Eden Hareket TikTok'ta Viral Oldu; Uzmanlar "Plasebo Etkisi" Dedi

Koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra yaygın görülen bir yan etki olan kol ağrısını geçirmek için kolu havada sallama yöntemi video paylaşma platformu TikTok'ta viral oldu. Uzmanlar ise, kol ağrısı geçirmek için böyle bir yöntem olmadığını, sadece "plasebo etkisi" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, çok sayıda TikTok kullanıcısı, Koronavirüs aşısı olduktan sonra ağrı başlamasını engellemek için kollarını savurdukları videoları paylaştı. Yaygın bir yan etki olan kol ağrısını önlediği iddia edilen bu yöntem, uzmanları ikna etmedi. 

London School of Hygiene and Tropical Medicine'in Aşı Merkezi Direktörü Beate Kampmann, viral olan yöntemle ilgili "Zararsız, şapşalca görünüyor ve hiçbir işe yaramıyor. Bağışıklık yanıtının bir anda oluşmadığı gibi kol ağrısı da hemen başlamıyor. Zaten herkes kol ağrısı yaşamıyor. Eğer daha iyi hissetmelerini sağlıyorsa bırakalım kollarını sallasınlar" dedi. 

Bristol Üniversitesi'nden pediatrik profesörü Adam Finn, "Zararlı olduğunu sanmıyorum, plasebo etkisinden başka bir şey değil" dedi. 

İlaç Güvenliği Araştırma Birimi'nden Prof. Saad Shakir ise kol ağrısı hissedenlerin kollarını havada çevirmek yerine parasetamol ilaç alabileceğini söyledi. 

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