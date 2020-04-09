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Koronavirüs: İtalya’da bir günde 610 kişi öldü, toplam can kaybı 18 bini geçti

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Koronavirüs: İtalya’da bir günde 610 kişi öldü, toplam can kaybı 18 bini geçti
Koronavirüs: İtalya’da bir günde 610 kişi öldü, toplam can kaybı 18 bini geçti

İtalya’da koronavirüs salgınında son bir günde 610 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 279’a çıktı.

Günlük can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi. Ülkede dün 542 kişi, önceki günse 604 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya’daki Covid-19 can kayıpları arasında 105 doktor ve 28 hemşire de yer alıyor.

Ülkedeki toplam vaka sayısı, bir günde 4 bin 204 artışla 143 bin 626’ya ulaştı.

Bir günde görülen vaka artış oranı yüzde 3 oldu. Dün bu oran yüzde 2.8, önceki gün ise yüzde 2.3’tü.

İtalya’da bir aydır uygulanan karantina tedbirleri öncesinde ise toplam vakalardaki artış oranı yüzde 24,4 seviyesindeydi.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı ise azalmayı 6. günde de sürdürdü.

Ülkede halen 3 bin 605 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Bugüne kadar tespit edilen vakalar içinde iyileşenlerin sayısı da 28 bin 470’e ulaştı. Son bir günde 1979 kişi iyileşti.

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