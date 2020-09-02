  • BIST 1.089
  • Altın 465,163
  • Dolar 7,3583
  • Euro 8,7385
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi için test edilen ilacın başarısız olduğu duyuruldu

» »
Fransız ilaç üreticisi Sanofi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının başarısız olduğunu açıkladı.
Koronavirüs tedavisi için test edilen ilacın başarısız olduğu duyuruldu

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için aşı geliştirme çalışmaları devam ederken; bir yandan da hastalığa yakalananları tedavi etmek için yöntemler deneniyor.

Fransa merkezli ilaç ve aşı devi Sanofi, uzun süredir Kovid-19 tedavisi için denenen bir ilacın başarısız olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.

Şirketin CEO'su Paul Hudson yaz aylarındaki gelişmeler neticesinde geliştirilen aşıya güvenlerinin artırdığını söyledi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öngörüler salgının ömrünün iki yılı geçebileceğine işaret ediyor31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:04
  • 'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:23
  • Çok su içmek şekersiz diyabetin habercisi olabilir31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:33
  • Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Çürük Diş Ağrısı Nasıl Geçer?31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
  • Sebepsiz yorgunluk ve öfke nöbetleri tiroit habercisi31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:32
  • Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:36
  • Koronavirüs: Dünya Covid-19 aşısına ne kadar yakın?31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:30
  • Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri!31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:53
  • Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:42
  • Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti