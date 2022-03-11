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Koronavirüs Test Başvuru Sisteminden Sonuç Raporları Alınabilecek

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Sağlık Bakanlığı'ndan duyuruldu.
Koronavirüs Test Başvuru Sisteminden Sonuç Raporları Alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, koronavirüs test başvuru sisteminden sonuç raporlarının alınabileceği duyuruldu.

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Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Covid-19 test başvuru sisteminden bundan böyle test raporları alınabilecektir.
https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine giren kişiler Covid-19 test sonucu sorgulama bölümüne girerek ( Kimlik/ Pasaport, kayıtlı telefon numarası, önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama kodu ile giriş yapabilecek ve sonuç alabileceklerdir).

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