Koronavirüs Test Başvuru Sisteminden Sonuç Raporları Alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, koronavirüs test başvuru sisteminden sonuç raporlarının alınabileceği duyuruldu.
Açıklama şöyle:
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Covid-19 test başvuru sisteminden bundan böyle test raporları alınabilecektir.
https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine giren kişiler Covid-19 test sonucu sorgulama bölümüne girerek ( Kimlik/ Pasaport, kayıtlı telefon numarası, önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama kodu ile giriş yapabilecek ve sonuç alabileceklerdir).
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