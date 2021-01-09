Koronavirüsten Ölüm Riskini Yüzde 24 Azaltıyor

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde başlatılırken, bir de ilaç müjdesi geldi.

Küresel bir araştırmada, iltihaplı romatizma tedavisinde kullanılan "sarilumab" ve "tocilizumab" adlı ilaçların Kovid-19 hastalarının ölüm riskini yüzde 24 azalttığı ortaya kondu.

İlk olarak Aralık 2019'de Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı aşılama çalışmaları dünyanın bir çok ülkesinde başlatılırken, yapılan küresel bir araştırmada iltihaplı romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların da Kovid-19'dan ölüm riskini azalttığı ortaya kondu. Araştırmaya göre; "sarilumab" ve "tocilizumab" adlı ilaçların Kovid-19 hastalarının ölüm riskini yüzde 24 azaltıyor.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN 12 HASTADAN BİRİ HAYATA TUTUNDU

The Guardian'ın haberine göre bilim insanları, iltihaplı romatizmayı (romatoid artriti) tedavi etmek için kullanılan iki ilacın yoğun bakımda tedavi gören her 12 hastadan birinin hayatını kurtardığını açıkladı. Bununla birlikte araştırmacılar, 'Sarilumab' isimli ilacın sadece hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların yoğun bakımda geçirdikleri süreyi kısalttığını ifade etti.

SİTOKİN FIRTINASINI ÖNLEYEN İÇERİĞE SAHİPLER

Hem "tocilizumab" hem de "sarilumab", bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan sitokin fırtınasının proteinlerine olan etkisini azaltan IL-6 inhibitörleri içeriyor.

Çalışmanın sonuçları, dünya çapında 15 ülkede 3 bin 900'den fazla Kovid-19 hastasını içeren Remap-Cap olarak bilinen bir klinik araştırmadan geliyor. En son çalışma, yoğun bakımda bulunan ve yaşamsal desteğe ihtiyaç duyan yetişkin Kovid-19 hastalarındaki tocilizumab ve sarilumabın etkilerine baktı.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 24 AZALTIYOR

Araştırmacılar, iltihaplı romatizma ilaçlarıyla tedavi edilen Kovid-19 hastalarını 21 gün boyunca izledi. Altı ülkeden 792 hastanın verileri, tocilizumab ve sarilumabın ölüm riskini ortalama olarak yüzde 24 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, yoğun bakımdaki ölüm oranlarının standart bakım verilen hastalarda yüzde 35,8 (142/397) iken, sadece tocilizumab verilenlerde yüzde 28 (98/350) ve sadece sarilumab verilenlerde yüzde 22,2 (10/45) olarak açıkladı. İki ilacın sonuçları birleştirildiğinde ise standart bakıma sahip olan gruba kıyasla yüzde 27,3 (108/395) hastane ölüm oranı ve yüzde 24 görece azalma görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacılarından biri olan Imperial College London'dan Profesör Anthony Gordon, "12 hastayı tedavi edin ve bir hayat kurtarın. Bu büyük bir etki" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM SÜRESİNİ 7-10 GÜN ARASINDA KISALTTI

Diğer taraftan bilim insanları, tocilizumab veya sarilumab verilenlerin daha hızlı iyileştiğini ve yoğun bakımı, standart bakıma sahip olanlara göre yaklaşık yedi ile 10 gün önce bıraktığını buldu.

Remap-Cap denemesinin yoğun bakım danışmanı ve Avrupalı koordinasyon araştırmacısı Dr. Lennie Derde, pandeminin dünya çapındaki etkisi göz önüne alındığında, sonuçların oldukça önemli olduğunu ve dünya çapında on binlerce hayatın kurtarılabileceğini aktardı.

FİYATLARI 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan, Oxford Üniversitesi'nde yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ve küresel sağlık profesörü olan ve Kovid hastalarını tedavi etmek için ilaçları test etmek için Recovery denemesini yöneten ancak Ramap-Cap'e dahil olmayan Peter Horby ise, bulguların yalnızca kritik hastalar için geçerli olduğunu vurgulayarak tocilizumab ve sarilumab'ın daha önce etkisi Kovid-19'a karşı kanıtlanan deksametazondan çok daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Deksametazon için hasta başına yaklaşık 5 sterline(50 Türk lirası), tocilizumab ve sarilumab 750 ile bin sterline (10 bin Türk lirası) mal oluyor.

Ancak Gordon, kurtaracakları hayatlar ve yoğun bakımda geçirilen süre üzerindeki etkisi göz önüne alındığında tedavilerin hala uygun maliyetli olduğunu söyledi. Gordon, "Yoğun bakım ünitesinde bir gün, günde yaklaşık 2 bin sterline mal olabilir ama buna değer" dedi.

İNGİLTERE YAYGIN KULLANIMA BAŞLIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kritik hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini neredeyse dörtte bir oranında azalttığını duyurulmasının ardından, dün gece iki ilaca ilişkin açıklama yaptı. Johnson, tocilizumab ve sarilumab'ın Ulusal Sağlık Enstitüleri aracılığıyla anında sağlanarak "potansiyel olarak binlerce hayat kurtaracağını" söyleyerek "Size İngiltere liderliğindeki bilimsel araştırmanın şimdi sıkı klinik deneylerden gelen sonuçlarını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. İlaçlar yarından itibaren ülke genelindeki NHS'lerde kullanılmaya başlanacak" dedi.