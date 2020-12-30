  • BIST 1.480
  • Altın 448,411
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Koronavirüsün habercisi belirtiler açıklandı! İştahsızlık, mide bulantısı, kusma...

» »
Mayo Clinic'ten uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) yol açtığı solunum sıkıntısından önce gelen belirtileri açıkladı.
Koronavirüsün habercisi belirtiler açıklandı! İştahsızlık, mide bulantısı, kusma...

ABD'deki Mayo Clinic'ten uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) yol açtığı solunum sıkıntısından önce gelen belirtileri açıkladı. Daily Express'de yer alan habere göre, mide bulantısı, spesifik olmayan bir semptom çünkü birçok olası nedeni olabilir. Peki, mide bulantısı koronavirüsün de belirtisi olabilir mi?

 

"ATEŞ VE SOLUNUM SEMPTOMLARI OLUŞMADAN ÖNCE İSHAL VE MİDE BULANTISI"

Uzmanlara göre gastrointestinal enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmesi, akut mide bulantısının en yaygın iki nedeni olarak açıklanıyor. Bu tür mide bulantısına genellikle ishal ve kusmanın da eşlik ettiği belirtiliyor.

Mide bulantısı, Covid-19'un en yaygın semptomlarından biri değil ancak birçok vakada görüldüğü açıklandı. Mayo Clinic'e göre, “Covid-19, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir ve bu semptomlar sadece bir gün sürebilir. Covid-19'lu bazı kişilerde ateş ve solunum semptomları oluşmadan önce ishal ve mide bulantısı var."

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Covid-19 testi pozitif çıkan 116 kişinin tıbbi kayıtlarına bakıldı. Covid-19'lu kişilerin yaklaşık üçte birinde mide bulantısı, iştahsızlık, kusma veya ishal gibi sindirim semptomlarının görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar, belirtilere karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtirken, ancak tek semptomu mide bulantısı olanların koronavirüse yakalanmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli Sinopharm Şirketi Kovid-19 Aşısının Koruyuculuğunun Yüzde 79,3 Olduğunu Açıkladı30 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 82 Milyon 362 Bini Geçti30 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
  • Dünya Aşı Haberiyle Sevinirken Ünlü Doktordan Endişe Veren Korona Uyarısı Geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 11:04
  • Aşırı Terleme Problemine Dikkat !30 Aralık 2020 Çarşamba 10:37
  • Çapraşık Dişlere Dikkat !30 Aralık 2020 Çarşamba 10:30
  • Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı Covid-19’u durduruyor30 Aralık 2020 Çarşamba 10:27
  • İngiltere'de İlk Kez Bir Günde 50 Binden Fazla Kovid-19 Vakası Görüldü30 Aralık 2020 Çarşamba 10:12
  • Mutasyonlu virüste beklenen oldu… ABD’de ilk vaka ortaya çıktı30 Aralık 2020 Çarşamba 10:10
  • TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti29 Aralık 2020 Salı 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti