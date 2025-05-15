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Koruma emrine uymadı... "Evliliğimi kurtarmaya çalışıyordum"

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Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma emrine uymayan İ.S mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı.
Koruma emrine uymadı... "Evliliğimi kurtarmaya çalışıyordum"

Polis, Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından eşine 200 metreden fazla yaklaşmaması yasaklanan ve evine girmesi men edilen zanlının, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki evine giderek, mahkemenin koruma emrine riayetsizlik yaptığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, koruma emri kararının sürdüğünü ve zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 20 Nisan 2015 tarihinde de benzer suçtan tutuklanarak, 21 Nisan’da mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin boşanma davasının 24 Haziran’da yapılacağını, evliliğini kurtarmaya çalıştığını, bu nedenle eşinin evine gittiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200  bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

 

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