Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 587, Meksika'da 301 Kişi Öldü

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 84’e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 84’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 37 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 155 bin 191’e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüs rastlanan 724 bin 577 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA’DA VAKA SAYISI 349 BİN 396’YA YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 301 artarak 39 bin 485’e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 172 artışla 349 bin 346’ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 222 bin 68 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.