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Kraliçe Elizabeth 5 Ay Sonra Kamuoyu Önüne Çıktı

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Kısa bir süre önce Covid-19’u atlatan 95 yaşındaki 2. Elizabeth, geçen sene vefat eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma töreninde 5 ay sonra ilk kez halkın önüne çıktı.
Kraliçe Elizabeth 5 Ay Sonra Kamuoyu Önüne Çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen sene hayatını kaybeden eşi Prens Philip için düzenlenen anma töreninde 5 ay aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde düzenlenen törene İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. Törende tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, oğlu Prens William ve eşi Kate, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle kraliyet görevleri elinden alınan kraliçenin ortanca oğlu Prens Andrew, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve çok sayıda hükümet görevlisi de yer aldı.

Cambridge Dükü ve Düşesi William ve Catherine, törene çocukları George ve Charlotte’la katıldı.

Kraliyet ailesine yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen kraliçenin torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise törene katılmadı.

Kraliçe, törenin düzenlendiği kiliseye yanında Prens Andrew’le beraber girdi ve bir baston yardımıyla yürüdü.

Kraliçeyle 70 yıldan uzun süre evli kalan Edinburg Dükü Prens Philip, geçen sene 100. doğum gününe iki ay kala hayatını kaybetmişti. Kısa bir süre önce Covid-19'u atlatan 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in eşi için düzenlenen anma töreninin planlanmasına aktif olarak katıldığı belirtildi.

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