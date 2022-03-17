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Kremlin’den 15 maddelik barış planına yalanlama geldi

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş ile ilgili bugün umut verici bir haber gündeme bomba gibi düştü…
Kremlin’den 15 maddelik barış planına yalanlama geldi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş ile ilgili bugün umut verici bir haber gündeme bomba gibi düştü… İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna’nın 15 maddelik bir barış anlaşması planladığını yazarken, bu müzakere süreciyle bağlantılı olan kişilerin de görüşlerine yer verildi.

İddiaya göre Rusya, Ukrayna’nın NATO ya da Avrupa Birliği’ne girmemesini isterken, Türkiye ile ilgili iddialar da gündem olmuştu. Financial Times’ın haberinde, “Kiev'in NATO'ya katılma isteğini geri çekmesi ve ABDİngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma karşılığında yabancı askeri üs ve silahlara ev sahipliği yapmamasının sözünün verilmesinin istendiğine” dikkat çekilirken Kremlin’den bu iddialara yanıt geldi.

“DOĞRU UNSURLAR VAR”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bir açıklama yaptı. Gündemi değerlendiren Peskov, “Rusya, Ukrayna ile olası barış görüşmeleri için devasa bir enerji harcıyor ve bu sayede Rus askeri operasyonu hızlıca sonlanabilir” dedi. Fakat Peskov, görüşmelerin sürdüğünü ve nihai bir anlaşmaya imza atılmadığını söyledi.

Financial Times’ın 15 maddelik barış anlaşmasıyla ilgili iddialarına da değinen Peskov, “Barış görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu haber doğru değil, bazı doğru unsurlar var fakat genel olarak doğruyu yansıtmıyor” dedi

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