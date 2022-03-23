Kremlin'den barış gücü yanıtı: Tehlikeli bir karar olur

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya NATO'nun barış gücü gönderme ihtimaline sert tepki gösterdi: Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya NATO'nun barış gücü gönderme ihtimaline sert tepki gösterdi: Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır.

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov Ukrayna’da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimalini değerlendirdi.

Peskov "Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir" dedi.