  • BIST 2.125,03
  • Altın 924.199
  • Dolar 14.7771
  • Euro 16.3471
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Kremlin'den Biden'a tepki: Kabul edilemez, affedilemez

» »
Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Biden'ın Putin'e savaş suçlusu demesine sert tepki gösterdi.
Kremlin'den Biden'a tepki: Kabul edilemez, affedilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Biden'ın Putin'e savaş suçlusu demesine sert tepki gösterdi ve "İkinci Dünya Savaşı'nda sivilleri bombalayan ABD Başkanı bize ders veremez. Biden'ın açıklaması kabul edilemez ve affedilemez" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı için savaş suçlusu demesi Kremlin'den tepki gördü.

Kremlin Sözcüsü Peskov "ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda uzun süre sivilleri bombaladı ve nükleer silah kullandı. ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya ders verme hakkı yoktur. Putin kültürlü ve bilge bir uluslararası şahsiyet. Biden'ın açıklamaları kabul edilemez  ve bağışlanamaz" diye konuştu.

Dünya mahkemesinin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu durdurması talebini dikkate almayacaklarını söyledi.

Kremlin sözcüsü "Heyetlerimiz Ukrayna ile barış görüşmelerine muhteşem enerji getiriyor. Ukrayna ile net parametrelere sahip bir anlaşma olanları çok hızlı durdurabilir" dedi.

Batı medyasına yönelik eleştirilerini de sürdüren Peskov "Bazı Batı medyası muhteşem sahte haberlerle ilgileniyor" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Ukrayna ile görüşmeler sürüyor17 Mart 2022 Perşembe 13:01
  • Ukrayna: Rus ordusu 14 bin asker, 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank kaybetti17 Mart 2022 Perşembe 12:48
  • Estonya'dan NATO'ya kitle imha silahı uyarısı17 Mart 2022 Perşembe 11:52
  • İngiltere Ukrayna'ya 'Starstreak' füze sistemi yolluyor17 Mart 2022 Perşembe 10:49
  • ABD Ukrayna'yı nasıl ve neden silahlandırdı?17 Mart 2022 Perşembe 10:28
  • Orban: Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekliyoruz17 Mart 2022 Perşembe 10:11
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 18:45
  • BM: Ukrayna'da en az 726 sivil öldü, 3 milyon 63 bin mülteci komşu ülkelere geçti16 Mart 2022 Çarşamba 18:28
  • Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattılar16 Mart 2022 Çarşamba 17:42
  • AKPM, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden Ayrılmasını İstedi16 Mart 2022 Çarşamba 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti