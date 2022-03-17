Kremlin'den Biden'a tepki: Kabul edilemez, affedilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov ABD Başkanı Biden'ın Putin'e savaş suçlusu demesine sert tepki gösterdi ve "İkinci Dünya Savaşı'nda sivilleri bombalayan ABD Başkanı bize ders veremez. Biden'ın açıklaması kabul edilemez ve affedilemez" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı için savaş suçlusu demesi Kremlin'den tepki gördü.

Kremlin Sözcüsü Peskov "ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda uzun süre sivilleri bombaladı ve nükleer silah kullandı. ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya ders verme hakkı yoktur. Putin kültürlü ve bilge bir uluslararası şahsiyet. Biden'ın açıklamaları kabul edilemez ve bağışlanamaz" diye konuştu.

Dünya mahkemesinin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu durdurması talebini dikkate almayacaklarını söyledi.

Kremlin sözcüsü "Heyetlerimiz Ukrayna ile barış görüşmelerine muhteşem enerji getiriyor. Ukrayna ile net parametrelere sahip bir anlaşma olanları çok hızlı durdurabilir" dedi.

Batı medyasına yönelik eleştirilerini de sürdüren Peskov "Bazı Batı medyası muhteşem sahte haberlerle ilgileniyor" dedi.