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KTEB Başkanı Öksüz: 2019 Yılında Hazırlanan Meslek Tadil Yasamız Bakanlıkta Bekletilmektedir

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü vesilesiyle mesaj yayınladı:
KTEB Başkanı Öksüz: 2019 Yılında Hazırlanan Meslek Tadil Yasamız Bakanlıkta Bekletilmektedir

Öksüz'ün yayınladığı mesajı şöyle:

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü

14 Mayıs 1839 yılında Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin bünyesinde Eczacılık mesleğine ilk adım olarak, eğitim vermek üzere özerk bir yapıda sınıf açılmıştır. Böylece bilimsel Eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olarak her sene 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.

Bilindiği üzere bu sene, KTEB olarak 2 ay önce Kalkan’lı bölgesine 10bin fidan dikmiş, 8 Mayıs tarihinde ise KTEB Anı Ormanı’nın açılışını gerçekleştirerek, sektörde evine ekmek götüren tüm kesimlerin adlarını fidanlarımıza vermiştik.

Bilimin ve sağlığın ışığında ilerleyen mesleğimiz, günümüz çağında her geçen gün ilaç ve ecza sektörü olarak çok ciddi aşamalar kaydetmektedir. Hastalıklara cevap veren tedavi süreçleri ve tedavi süreçlerinin olmazsa olmazı olan ilaçlar, teknolojinin verdiği imkânlar doğrultusunda ilaç endüstrisinin toplum sağlığı adına önemini her geçen gün vurgulamaya devam ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

Ülkemizdeki ilaç ve ecza sektörüne bakacak olursak, dünyada ilaç üzerine yapılan AR-GE çalışmaları her geçen yıl artış göstermesine rağmen , ülkemizde ne yazık ki bu yönde hiçbir devlet politikası yürütülmemektedir. Bu ise bizleri, tamamen başka ülkelerden ilaç ithalini gerçekleştirmek zorunda bırakıyor. Bugün özel eczanelerimizde bulunan ilaç stoklarının yaklaşık %80-85 Türkiye’den tedarik edilen ilaçlar iken, geriye kalan ilaçlar ise Türkiye dışından ülkemize ithal edilen ilaçlardır. Bu ise bizlere özellikle pandemi döneminde ilacın üretildiği ülkelerde ilaca talebin artmasından dolayı zaman zaman ülkemize ilacın gelmesinin aksamasına vesile olmuş, böylece bazı ilaçlar piyasa eksiğine düşmüştü. Öte yandan dövizin sürekli artmasından dolayı Türkiye’de ilaca yapılan %20’lik zam direkt olarak ülkemiz ilaç piyasasını da etkilemiş ve elimizde olmadan bir günde ilaçlar Türkiye ile eş zamanlı ayni oranda zamlanmıştı.

Öte yandan, ülkemizde an itibariyle 324 eczane aktif olarak topluma hizmet vermekte. Ülkede bulunan 7 eczacılık fakültesine 1 yeni üniversitemiz daha eklenerek toplamda 8 Eczacılık Fakültesi olmuş olacak. Fakat özelde eczacılık sektörüne bu kadar talep var iken , eczacının ihtiyaç duyulduğu kamu kurumları olan Sosyal Sigortalar Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Devlet Hastaneleri ve Polikliniklerde ne yazık ki yeterince eczacı yok. Bu ise ilacın eczacısız bir şekilde vatandaşa temin edildiğini ve böylece devlet eliyle toplum sağlığını çok büyük bir tehlikeye atıldığını göstermektedir.

Tüm bunların yanı sıra, KTEB her ne kadar özerk bir yapıda olsa da kendi üyesini denetleme yetkisi olmayan bir meslek yasasına sahiptir. Bu durumu değiştirmek ve tüm bölgelerde ecza odaları kurarak vatandaşın sorunlarını yaşadıkları ilçelerde çözmek için yaklaşık 2 sene boyunca yapılan hukuk çalışmalardan sonra Meslek Tadil Yasamız hazırlanmış, 2019 yılında KTEB Genel Kurulu’nda oy birliği ile geçmişti. Fakat bugün ilgili yasamız halen daha yetkililerin elinde olup, meclise gitmesine rağmen meclisten geri dönmüş , bakanlıkta bekletilmektedir.

Sektörümüz ile ilgili atılan her hangi bir somut adım olmadığından ve de özellikle meslek tadil yasamız ile ilgili verilen sözler tutulmadığından eczacı pandemi sürecinde olduğu gibi bugün de yalnız bırakılmıştır.

Bu bağlamda, başta pandemi olmak üzere en ön safhada canı pahasına mücadele etmesine rağmen, siyasi otoriteler tarafında  görmezden gelinmeye çalışılan eczacımızın her daim yanında durmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Mücadelemize ve meslek yeminimize olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Makamlar geçici , bizler kalıcıyız!

Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gününü Kutlarız.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği
Başkan

Dr.Ecz. Umut Öksüz  

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