  • BIST 4.949,26
  • Altın 1189.396
  • Dolar 19.0323
  • Euro 20.5689
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

KTEZO prefabrik yaşam evleri üretimine katkı koyanlara teşekkür belgesi sundu

» »
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası, deprem bölgelerine prefabrik yaşam evlerinin üretimine katkısı olanlara teşekkür belgesi takdim etti.
KTEZO prefabrik yaşam evleri üretimine katkı koyanlara teşekkür belgesi sundu

KTEZO’dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Türkiye depreminden çok kısa bir süre sonra bir araya gelen örgütlerin oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun ilk olarak deprem bölgelerine kurulacak yaşam evlerinin taahhüdü verdiğin,i bu çerçevede 153 yaşam evinin sevkinin yapıldığı, altyapısı tamamlanan alanda kurulumların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 55 yeni yaşam evinin Gazimağusa Limanı’nda yola çıkmak ve 170 yaşam evinin de yapımının tamamlanmak üzere olduğu, geriye kalan 120 yaşam evi için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bunun haklı onurunu yaşarken, dün gece Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası organizasyonu ile KTEZO Çıraklık Okulu Salonu’nda  emek veren tüm dayanışma gönüllülerimiz ile bir araya gelip onlara emekleri için teşekkür belgesi takdim edildi. Gecemize Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve yönetim kurulları da katıldı.

Bir telefonumuzla işini gücünü bırakıp, tüm emeğini depremde mağdur olan insanlar ile dayanışmaya adayan demirci, kaplamacı, tesisatçı, elektrikçi, alüminyumcu, boyacı, reklamcı usta, kalfa, çırak ve işçilerimize tüm toplumumuz adına ne kadar teşekkür etsek az.

Şimdi sıra depreme dayanıklı bulunmayan okullarımızın dersliklerinin yapımında çocuklarımız için sorumluluk üstlenmeye geldi. Kolları sıvadık, kapasitemiz yeterli, üretime hemen başlayabiliriz. Yapabileceğimizden, başarabileceğimizden en küçük bir şüphemiz yok.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandilli rasathanesi ile, deprem izleme ve araştırma konularında protokol imzalandı22 Mart 2023 Çarşamba 13:07
  • Bahar Dönemi Geç Burs Başvuruları için tarih açıklandı!22 Mart 2023 Çarşamba 12:24
  • Taçoy: Amacımız engeli bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak22 Mart 2023 Çarşamba 12:13
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki böbrek nakli operasyonu daha22 Mart 2023 Çarşamba 12:07
  • Gönyeli Alayköy Belediyesi ''Dünya Su Günü'' nedeniyle etkinlik düzenledi22 Mart 2023 Çarşamba 11:56
  • Selvili Tepe “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendiriliyor22 Mart 2023 Çarşamba 11:40
  • Tatar: Çocuklarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak sorumluluğumuz22 Mart 2023 Çarşamba 11:24
  • Gıda Mühendisleri Odası: Sular açıldıktan ve içilmeye başlandıktan kısa bir süre içerisinde tüketilmeli22 Mart 2023 Çarşamba 11:12
  • Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi!22 Mart 2023 Çarşamba 11:06
  • Seyir halindeki araç yandı22 Mart 2023 Çarşamba 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti