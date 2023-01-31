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KTİMB’de tarihi oluşum

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde (KTİMB) tarihi bir oluşuma imza konuldu.
KTİMB’de tarihi oluşum

KTİMB çatısı altında 9 Ocak 2023 tarihinde resmen kurulan Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd.’in (KTİ-KOOP) ilk Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde Şevket Abohorlu Toplantı Salonu’nda, geçtiğimiz gün öğleden sonra, tüm kurucu üyelerin katılımı ile yapılan KTİ-KOOP 1. Genel Kurul Toplantısı’nda, ana sözleşmenin görüşülüp karara bağlanmasının ardından 3 (üç) yıl süreyle görev yapacak olan 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu ve 5 (Beş) kişilik Denetim Kurulu seçildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. (KTİ-KOOP), sektörün gelişmesi için her tür düzenleyici, denetleyici, teşvik edici, destekleyici ve sektör standartlarının yükseltilmesini sağlayacak çalışmaları yapmayı amaçlıyor.

KTİ-KOOP Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda faaliyetlere ilişkin öncelikler belirlenip çalışmalara başlanacak.

KTİ-KOOP 1. Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

 Yönetim Kurulu Başkanı Erdim Oras

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağmur Özyalçın

Sekreter Erim Kanlıada

Faal Üye Taner Yolcu

Faal Üye Taşkın Ürel

Faal Üye Burçin Burak

Faal Üye Mirsevdi Avağ


Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. (KTİ-KOOP) Denetim Kurulu ise şöyle:

Denetim Kurulu Başkanı Cahit Kaya

Faal Üye Dimağ Çağıner

Faal Üye Serkan Amca

Faal Üye Ceyhun Tunalı

Faal Üye Özalp Nailer

KIBRIS TÜRK İNŞAAT KOOPERATİFİ LTD (KTİ-KOOP)

Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. (KTİ-KOOP ), sektörün gelişmesi için her tür düzenleyici, denetleyici, teşvik edici, destekleyici ve sektör standartlarının yükseltilmesini sağlayacak çalışmaları yapacak.

KTİ-KOOP aracılığı ile kentsel atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Kâr amacı gütmeyen bu kooperatif sayesinde, ülkede konut sahibi olmayan vatandaşlara, ödeyebilme kabiliyeti göz önünde bulundurularak konut sahibi olma imkânı tanınacak.

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