KTOEÖS, CTP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

KTOEÖS, CTP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, dün, Yönetim Kurulu üyeleri ve 2011 sonrası “Göç Yasası” kapsamında olan öğretmenlerin yaptığı ziyarette konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç Yasasının halen yürürlükte olduğunu, bir çok kez CTP’ye yapılan ziyaretlerde durumun iletildiğini ve hem fikir olunan adaletsiz “Göç Yasası”nın sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Eylem, kamu reformunun konuşulduğu bu dönemde aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı yasaların uygulanmasının verimliliği azalttığını dile getirerek, öğretmenlerin parçalanmış ve 5-6 farklı yasaya bağlı bir duruma getirilmiş olduğunu söyledi.

Selma Eylem, gayrı ahlaki, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, adil olmayan, eşitsizlik yarattığını belirttiği yasanın değişmesi konusunda Meclisten ivedilikle geçen yasa tasarısının olduğunu, bunun tekrar gündeme getirilip yasallaşması gerektiğini savundu.

KTOEÖS’ün sürecin takipçisi olacağını belirten Eylem, somut adım atılmasını talep ettiklerini belirtti.