KTOEÖS'ten ŞOK eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atama sınavlarını yapmadığı gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın odasının önünde oturma eylemi gerçekleştirecek.
Eylem bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atama sınavlarını yapmadığı gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın odasının önünde oturma eylemi gerçekleştirecek.
Eylem bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
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