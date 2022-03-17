KTÖS İskele’deki “Kıyı Yağmasına” Karşı Sürdürülen Mücadeleye Destek Verdi

Uluslararası hukukun, AB müktesebatının dışında tutulan ve plansız yapılaşmanın üst noktaya ulaştığı adanın kuzeyinde, ekonomik kalkınma adı altında, doğamız her yerde saldırıya uğruyor.

Doğayla dost, sürdürülebilir çevre planları ile adanın gelişmesine taraf olduğumuz gibi, yasa ve imar planı tanımaz bir şekilde toplumun nefes aldığı sahillerin ve yeşil alanların betonlaşmasına da karşı duracağımızı belirtiriz.

Bu anlamda “İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin” İskele’de devam etmekte olan kıyı yağmasına karşı yapmış olduğu mücadeleyi selamlar, taraf olduğumuzu belirtir, tüm üyelerimizi 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 14:30’da İskele Long Beach’te bir araya gelip, birlikte tepki koymaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.