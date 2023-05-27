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KTÖS-KTOEÖS Tüm Okullarda Greve Gidiyor

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KTÖS-KTOEÖS: Grev ve Miting Duyurusu
KTÖS-KTOEÖS Tüm Okullarda Greve Gidiyor

DAYATMALARA, DAYATANLARA, ALDIĞI TALİMATLARI UYGULAYAN İŞBİRLİKÇİLERE KARŞI SOKAKTAYIZ, YÜRÜYORUZ!

ÖĞRETMENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN, ÖĞRETMENİN ONUR VE HAYSİYETİ İLE OYNAYAN, ÖĞRETMENE DÜŞMAN EĞİTİM BAKANINA VE ‘UBP DP YDP’ HÜKÜMETİNE DERS VERMEYE GİDİYORUZ!

TOPLUMUN KİMLİĞİNİ, KÜLTÜRÜNÜ,  YAŞAM BİÇİMİNİ HEDEF ALANLARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYİ ORTAYA KOYMAYA GİDİYORUZ!

NİTELİKLİ EĞİTİM, DONANIMLI OKUL VE GÜVENLİ BİNALAR İÇİN,

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTE SES VERMEYE, SESİMİZİ DUYURMAYA GİDİYORUZ!

Değerli öğretmenler, öğrenciler, ailelerimiz,

“Harekete geçelim çünkü beraberken her zamankinden güçlüyüz”

Nitelikli, kamusal, çağdaş, laik eğitim hakkı için,

Alt yapısı güçlü okullar, güvenli sınıflar için,

Öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurmak için birlikte harekete geçelim.

Ülkemizde her alanda bilgisi, potansiyeli, becerisi olan gençlerimiz işsizken, Türkiye’den öğretmen getirilmesine birlikte dur diyelim!

Değerli halkımız, okul aile birliklerimiz, velilerimiz, sivil toplum örgütü, sendika, oda, meslek örgütü, esnaf ve siyasi parti temsilcileri,

Yaşanan anti-demokratik süreçlerde, işbirlikçilerin ne eğitimi, ne de toplumumuzu  iyiye taşıma gailesi vardır.

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ÜLKEMİZDE YAŞANANLAR, PROTOKOLLERLE, TALİMATLARLA, İŞBİRLİKÇİLERLE KURGULANAN DÜZENİN ÖRGÜTLÜ YAŞAMA SALDIRI HALİDİR.

Mücadelemiz, öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığımıza karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşıdır. Bu mücadele gençlerimiz, geleceğimiz, toplumsal varlığımız içindir.

Tüm örgütlere, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, odalara, esnafa, siyasi partilere,  okul aile birliklerine, velilerimize, öğrencilerimize, işsiz öğretmenlere, üyelerimize, vatandaşlarımıza açık çağrımızdır; birlikte harekete geçelim, bize dayatılanlara hep birlikte DUR diyelim!

Öğretmenden nefret eden, mesleğini, sendikasını itibarsızlaştırmaya, zayıflatmaya, kendi ülkesinin çocuklarını değersizleştirmeye çalışan Nazım Beye ve hükümete hep birlikte DUR diyelim!

Öğretmen Sendikalarımız KTOEÖS ve KTÖS, 29 Mayıs Pazartesi günü Meclis önünde miting düzenleyecek ve tüm okullarda 08:30-12:00 arasında grevde olacaktır. Saat 10:30’da Meclis önündeki mitingimize katılım için tüm halkımıza çağrı yaparız.

 

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