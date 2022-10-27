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KTÖS, KTOEÖS ve Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

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KTÖS, KTOEÖS ve Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
KTÖS, KTOEÖS ve Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kamu-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına Uğur Erimen, Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde birer konuşma yaparak, eğitimde yaşanan sorunların çözümlenmediği görüşünü ifade ederek bunun kabul edilmez olduğunu dile getirdiler.

Okullarda, öğretmen eksikliği, istihdam, hijyen, sağlık, ders kayıpları ve çalışanlarla ilgili sorunların bulunduğunu savunan sendika temsilcileri, sorunların çözümü için yarına kadar süre tanıdılar.

Konuşmaların ardından üç sendika adına hazırlanan ortak basın açıklaması okundu.

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