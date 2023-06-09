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KTÖS PEO'yu Ziyaret Etti

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KTÖS PEO'yu Ziyaret Etti
KTÖS PEO'yu Ziyaret Etti

KTÖS iki toplumlu ilişkileri ileriye taşımak adına dost örgütlere başlattığı ziyaret çerçevesinde bugün PEO’yu Ziyaret Etti.

 

KTÖS, PEO’yu resmi ziyaret ederek, PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede her iki kurumun yetkilileri yer aldı.

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçekleştirdikleri ziyarette Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan vatandaşlık haklarına erişimin kolaylaştırılması için PEO’dan sürecin içine dahil olmasını beklediklerini belirterek, Kıbrıslı Türklerin yerinin birleşik Kıbrıs ve AB olduğunu bir kez daha vurguladı.

 

Toplantıda Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanda yaşadığı zorluklar aktarıldı. Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Erasmus + programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların tartışıldığı görüşmede, öğretmenlere yapılan örgütlü saldırılar ve toplumun yaşadığı ekonomik eşitsizlikler ile ilgili bilgi paylaşıldı.

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