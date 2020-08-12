KTSO ve KMO arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kimya Mühendisleri Odası (KMO) arasında geçtiğimiz günlerde işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol; standartların geliştirilmesi, laboratuvar kapasitenin artırılması, etkin denetim mekanizmasının kurulması, yerli üretimin ve ihracatın geliştirilmesi, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, kimyasallar ithalatında bürokrasinin azaltılması konularında iki odanın ortak çalışma yapabilmesi için gerekli zemini oluşturuyor.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, KMO ile imzaladıkları işbirliği protokolünün ülkedeki standartların geliştirilmesi ve korunması için önemli bir adım olarak nitelendirilebileceğini belirterek, “Bu protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki standartların laboratuvar kapasitesinin, denetimleri ve bu alanlardaki yasal mevzuatın analizinin yapılmasını öngörüyoruz. Bu çalışma ile ülkedeki standartlar konusunda bir yol haritası çizmemize yardımcı olacak genel resim ortaya çıkacak” diye konuştu.

Mevcut durum analizinin akabinde, sektör temsilcileri ile belirlenecek öncelikli alanlarda standartların ve laboratuvar kapasitelerinin artırılması konusunda KMO ile işbirliği yapacaklarını belirten KTSO Başkanı Avunduk, kamunun denetimler ve laboratuvar testleri konusundaki eksiklerine değinerek, tüm bu çalışmaların etkin bir denetim mekanizması kurulması için bir baskı unsuru oluşturacağına olan inancını bildirdi.

Avunduk sözlerini şöyle sürdürdü:

“KTSO olarak sanayinin gelişmesine yardımcı olmak, etkinlik alanlarımız gelişmesine ve verimliliğin artırılmasını sağlamak başlıca görevlerimiz arasındadır. Kamunun etkin denetim ve laboratuvar konusundaki eksikleri, yasal mevzuattaki yetersizliklerle birleşince, bu, sanayimizin, standartlarını artırma ve beraberinde halk sağlığını koruma ile ilgili yürüttüğü çalışmaların önünde engel olarak duruyor. Bu yetersizlikler, ihracatın bile önünde engel olarak duruyor. Bunlar çok kez dile getirildi. Biz iş yapmaktan kaçınmıyoruz. Kamu elindeki yetkilerini toplum yararına reel sektöre devretmekten çekinmemeli ve korkmamalıdır. Komşumuz Güney Kıbrıs ile Türkiye’deki örnek uygulamalarda bu tarz denetimler kamu tarafından değil, ancak, kamunun yetkilendirdiği özel teşebbüsler tarafından yapılmaktadır. Mevcut durumun resmini çekip, net taleplerde bulunacağız.”

İki Oda arasında imzalanan işbirliği protokolü aracılığı ile yerli üreticilerin özellikle kimyasal ürünlerle ilgili teknik destek alma konusunda KMO ile işbirliklerinin de özendirileceğini belirten Avunduk, bunun ilaç sanayi başta olmak üzere, ihracatta yaşanan sorunların çözümlenmesine vesile olacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halil Erensu, yönetimi olarak halihazırda Sanayi Odası ile çeşitli alanlarda temas halinde bulunduklarını dile getirerek, “İşbirliği yapmanın en iyi ‘başlangıç’ olacağını Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve KTSO Oda yetkilileri ile de yaptığımız istişareler sonucunda ortaya koyduk. Bu görüş ile bir işbirliği çalışmasına çerçeve olmasına dair Yönetim Kurullarımızın da onay ve destekleri ile bu protokole imza koyduk” dedi.

Bu protokol çerçevesinde öncelikle ülkemizdeki sanayi ürünlerin enstrümental analiz açısından yerel kaynaklardan ne tür gereksinimleri olduğuna dair bir çalışmayı hemen başlattıklarını ifade eden Erensu, “Üretim ve ihracatın artık standardizasyondan ve belgelendirmeden geçtiği günümüzde bu konuda en uygun maliyetli ve en gerçekçi ölçümleri sanayimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber gerek Odalarımız gerekse de Devletimizle, ilgili olduğumuz alanlardaki işleyiş özelinde kapasite geliştirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Buna dair de çeşitli İlaç Eczacılık Dairesi ve Tarım Dairesi’nden başta olmak üzere kamu kuruluşları ile temaslarımız başlamıştır. Ayrıca Sanayimizin gelişmesi için üreticilerimiz, Odalarımız ve eğitim kuruluşlarımızın da bir araya gelip çözümler aranması hedeflerimiz arasındadır.

Bu işbirliği protokolü her ne kadar iki Oda arasında imzalanmış olsa da ülke içi ve dışındaki tüm diğer kuruluşlarla da ülkemiz yararı ön planda tutularak geniş kapsamlı çalışmalar yapma arzusundayız” diye konuştu.