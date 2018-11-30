KTSO, YAGA ve Kalkınma Bankası heyetleri Türkiye'nin en büyük güneş elektrik santrali ziyaret etti

Toplantı sonunda yenilenebilir enerji, OSB yönetimi, ihracatın geliştirilmesi ve mesleki eğitim konularında Kayseri OSB Yönetiminin kendi bilgi ve tecrübelerini aktarma konusunda KKTC heyetine her türlü desteği verebileceği belirtildi.

Kayseri OSB’nin kendi kaynakları ve kredi kullanarak hayata geçirdiği GES projesinin, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımı olmasının yanı sıra, alım garantisi ile üretilen elektriğin satıldığı, 2020 yılı içerisinde kredinin sonlanacağı ve her 1 MW’ın 1.1 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Candan Avunduk başkanlığında, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu’nun da içerisinde olduğu bir heyetle Kayseri ve Niğde’de yenilenebilir enerji ve Organize Sanayi Bölgeleri alanlarında teknik ziyaretlerine dün de (29 Kasım) devam etti.

Heyet ilk ziyaretini Kayseri Sanayi Odası’na (KSO) yaparak, KSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve beraberindeki Yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Kayseri sanayisi hakkında bilgi alınarak, özellikle mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk on markasından sekizinin Kayseri’den çıkması ve birçok alanda marka yaratılmasının örnekleri değerlendirildi. Toplantıda KKTC ekonomisi ve üretilen ürünlerle ilgili olarak bilgi verilirken, toplantı sonunda koza işi, hellim ve KKTC sanayisiyle ilgili bilgilendirici yayınlar takdim edildi.

Kayseri OSB’nin altyapı, büyüklük ve yönetim itibariyle Türkiye’nin en önemli OSB’lerden biri olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yenilikçi ARGE Tasarım Merkezi, Teknik Mesleki Okul ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile KKTC’de birçok alanda iyi bir örnek olabileceği değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ekonominin gelişimi için zeki olmanın yeterli olmadığını, bilgi ve teknolojiye önem verilmesi gerektiğini ifade ederken, üretimin ekonomi için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, “Üreticilere saygı duyulması gerekiyor. Üreticilerin sadece elleri taşın altında değil. Tüm gövdesi ve kafası taşın altında” diye konuştu.

Toplantı sonunda yenilenebilir enerji, OSB yönetimi, ihracatın geliştirilmesi ve mesleki eğitim konularında Kayseri OSB Yönetiminin kendi bilgi ve tecrübelerini aktarma konusunda KKTC heyetine her türlü desteği verebileceği belirtildi.

Heyet son ziyaretlerini Niğde OSB ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptı. Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş ve Yönetim Kurulu üyelerinden, 55 MW’lık GES’in 6 milyon dolarlık banka kredisiyle yapıldığı, 6 yıl içerisinde kendisini amorti edeceği, on yıl boyunca devletin alım garantisinin devam edeceği ve akabinde bölgedeki sanayicilerin elektrik maliyetlerinin düşürmesine katkı sağlayacağı yönünde bilgi alındı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Oda Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda Niğde ve KKTC ekonomileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Niğde OSB ve Niğde TSO heyetlerinin bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda yapmış oldukları olumlu yaklaşımları ve KKTC’ye gösterdikleri yakın ilgi, heyetin takdirini kazandı.

Heyet, bugün (30 Kasım) Türkiye Ekonomi Araştırmalar ve Politikalar Vakfı (TEPAV) ve Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret edip, temaslarını tamamlayacaktır.