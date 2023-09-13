KTTB: Hekimlerin reçetelendirme ve ilaca erişim hakkında hastaların zafiyetine yol açmayacaklarına güvenimiz tamdır

KTTB, dün basına ‘ilaç vurgunu’ olarak yansıyan bazı doktor ve eczacıların reçete yazarak ülkede infial yaratması ile ilgili yaptığı basın açıklamasında işleyen sürece işaret ederek, “Hekimlerin reçetelendirme ve ilaca erişim hakkında hastaların zafiyetine yol açmayacaklarına güvenimiz tamdır” denildi.

Bazı serbest çalışan hekimlerin şişirerek yazdığı ‘sigorta reçetesi’ ile bazı eczacılar ve ecza depolarıyla yapılan vurgun büyük yankı uyandırdı…

Sağlık alanındaki sistemsizlik bazı doktor ve eczacıların ‘reçete yazarak’ yaptığı vurgun ile içinden çıkılamaz bir hal aldı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) konu ile ilgili bir basın açıklamasında bulundu. Her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade eden KTTB, önerilerini de ilgili bakanlığa tek tek sundu…

Önerilerin içinde, ‘acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulması’ gerektiği ise en başta geliyor.

Öte yandan konunun takipçisi olacağının da özellikle altını çizen KTTB, “Olayın aydınlatılması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak, şeffaf şekilde toplumumuzu bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz” dedi.

KTTB, kanıtların ve belgelerin ortaya konulması durumunda, Yasa ve Tüzükler çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağı konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğine de değindi.

Ayrıca KTTB’den yapılan açıklamaya göre, hastalar muayene oldukları hekimlerden reçetelerini almakta bir sorun yaşamayacak.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkarılan reçete yolsuzluğu konusunu adli birimlere iletmesi basında büyük yankı uyandırmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daveti ile, KTTB, Eczacılar Birliği, Tıp İş ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği toplantı yaparak konu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Devletin ilgili kurumlarının yapacağı soruşturma sonucunda suç işlendiğine dair kanaatlerin ötesinde; kanıtların açıklanması belgelerin ortaya konulması durumunda kamu tüzel kişiliğe sahip KTTB yönetimi Yasa ve Tüzükler çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağı konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Hastalarımızın muayene oldukları hekimlerden reçetelerini almalarında veya hekimlerimizin muayene ettikleri hastalarına reçete yazmalarında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Bu anlamda işleyişi korumak ve mağduriyetlerin önüne geçmek hepimizin görevidir.

Hekimlerin hasta mağduriyeti yaratmayıp, reçetelendirme ve ilaca erişim hakkında zafiyete yol açmayacaklarına güvenimiz tamdır. Bu nedenle, tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarını ilaç poliklinik sayılarını artıracak düzenlemeleri ivedilikle gündeme almaya ve uygulamaya çağırıyoruz.

İlgili bakanlıkların meslek örgütleri ile istişare sözüne istinaden her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirterek;

* Acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulmalı,

* İthal edilen ilaçlar ülkemize girişlerinden itibaren hem kamu hem özel kesimlerde dijital ortamda kayıt altına alınmalı,

* İlaç Eczacılık Dairesinin kayıt ve denetim yetkisini kullanabilecek gerekli personel ve donanım sağlanmalı,

* Özel Ecza depolarının sistematik şekilde denetlenmesi için ekip oluşturulmalı,

* Kronik ilaç kullanımının gerekli olduğu durumlarda kamu özel ayrımı olmaksızın hekimler rapor düzenleyebilmeli,

* Sosyal sigorta reçetelerinin tüm kamu ve özel hekimler tarafından yazılması ve geri ödemesinin sağlanması için hastaların evrak işlemlerinin kolaylaştırılması gereklidir,

* Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve olayın aydınlatılması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak, şeffaf şekilde toplumumuzu bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz.”