KTTO’dan hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kamu ihale değişiklik yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada hükümetin yasada değişiklik yapmak yerine ihtiyaçlarını ihale kurallarına uygun bir şekilde karşılamayı tercih etmesinin daha doğru olacağı vurgulandı.

Açıklmada, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarı’nda ihalesiz alımlar için öngörülen miktarların asgari ücretin 10 katından 20 katına ve 20 katından 30 katına çıkarılmak istendiğini, ancak asgari ücretin sürekli olarak arttığı düşünüldüğünde ileri sürülen gerekçenin anlamsız kaldığının görüldüğü belirtildi.

“Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı ile su ve elektrik ile ilgili büyük projelerde üç yıl yerine 20 yıllık alımların ihalesiz yapılabilmesinin öngörüldüğü bunun doğru bir yaklaşım olmadığı görüşüne de yer verilen açıklamada, hükümetlerin kendi görev sürelerinin ötesine taşacak alımları, kamu vicdanında hiçbir rahatsızlığa neden olmadan, yasal süreçler dışına taşmadan, açıklıkla ve titizlikle gerçekleştirmek zorunda olduklarına aksi uygulamaların, toplumda yolsuzluk algısının güçlenmesine ve sonuçta kamu yönetimine güvensizlik duyulmasına yol açacağına vurgu yapıldı