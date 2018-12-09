KTTO’dan sigorta eğitimi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), sigorta konulu eğitim düzenlendi.

KTTO İş Geliştirme Birimi ile Cyprus Primary Academy’nin hazırladığı “Hava ve Deniz Taşımacılığında Sigorta Konusu ve Uygulamaları” eğitimi iki aşamalı yapıldı.

Açıklamaya göre, Ufuk Teker ile Av. Selçuk Sencer Esenyel tarafından verilen eğitimde nakliye taşımacılığı üzerine genel bilgi verildi ve ülkede nakliye sigortalarının nasıl uygulandığı hakkında konuşuldu.

Eğitimde ayrıca, dünyada şu anda gelişen ve yaşanan yeni gelişmelerle ilgili bilgi de verildi.

Toplam 6 saat süren eğitime sigortacılık, bankacılık ve özel şirketlerden katılım yüksek oldu.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.