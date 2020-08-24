KTTTB İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bugün saat 11:00’de Kıbrıs Vakıflar Bankası ile ‘’2020-2021 Ekonomik Protokol’’ adı altında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, yaşanan bu zorlu süreçte toplu taşımacıların yükünü azaltmak ve onlara imkan sunmak adına imzalandı.

Hazırlık kredisi adı altında, %14 faizle, araç evraklarının yenilenmesi yanında araçların ön bakımının da yapılabilmesini içeriyor. Ayrıca KTTTB’ye üye olan herkes eğitim yılı içerisinde hak edişlerinin %80’ini düşük faizle alabilecek.

Protokole KTTTB adına Başkan Menteş Aytaç, Kıbrıs Vakıflar Bankası adına Genel Müdür Cengiz Erçağ imza koydu.